V i c e n z a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e a s p e t t a t i v e p e r V i c e n z a o r o S e p t e m b e r 2 0 2 5 s o n o m o l t o b u o n e , d a l l e p r e i s c r i z i o n i a b b i a m o l a s e n s a z i o n e c h e q u e s t a e d i z i o n e s e g n e r à f i n d a o r a u n n u o v o r e c o r d t r a l e m a n i f e s t a z i o n i c h e o s p i t i a m o q u i a V i c e n z a . I s e g n a l i s o n o p o s i t i v i e d è a l t a l ’ a t t e n z i o n e c h e i l m e r c a t o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e , s u l q u a l e p u n t i a m o s e m p r e d i p i ù , r i s e r v a n o a l s e t t o r e . I l 4 0 % d e l l e a z i e n d e e s p o s i t r i c i p r o v i e n e i n f a t t i d a l l ’ e s t e r o e s i s t i m a c h e o l t r e i l 5 0 % d e i v i s i t a t o r i a r r i v e r à d a a l t r i P a e s i e p i ù d i 6 0 0 b u y e r s d a t u t t i i p a e s i d e l m o n d o . S o n o s e g n a l i c h e d i m o s t r a n o q u a n t o V i c e n z a o r o s i a v o c a t a a l l ’ i n t e r n a z i o n a l i t à e q u a n t a a t t e n z i o n e c ’ è v e r s o i l p r o d o t t o M a d e i n I t a l y , c h e n o n c a l a , n o n o s t a n t e l e d i f f i c o l t à l e g a t e a l l e g u e r r e e c o n o m i c h e e a l p r o t e z i o n i s m o d i a l c u n i P a e s i c h e o s s e r v i a m o o g g i " . C o s ì M a u r i z i o E r m e t i , p r e s i d e n t e d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p - I e g , a l l a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a d e l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ o r e f i c e r i a e d e l l a g i o i e l l e r i a o r g a n i z z a t o d a I e g a V i c e n z a f i n o a l 9 s e t t e m b r e . " U n s e g n a l e i m p o r t a n t e è c h e l e a z i e n d e i t a l i a n e h a n n o r e a g i t o e s o n o p r o n t e a d a p r i r s i a n u o v i m e r c a t i - a g g i u n g e E r m e t i - u n s e g n o d i d i n a m i s m o m o l t o i n t e r e s s a n t e d e l n o s t r o s e t t o r e , c h e d i m o s t r a d i n o n p i e g a r s i d a v a n t i a l l e d i f f i c o l t à e d i e s s e r e c a p a c e d i r e a g i r e i n m a n i e r a a p e r t a e d i n a m i c a v e r s o n u o v i m e r c a t i . L e e s p o r t a z i o n i v e r s o g l i E m i r a t i A r a b i , c h e e r a n o u n p o ’ i n c a l o , s t a n n o c r e s c e n d o . S e g n a l i m o l t o p o s i t i v i v e n g o n o a n c h e d a l l a S v i z z e r a . C ’ è q u i n d i l a p o s s i b i l i t à d i c o l m a r e i l d a n n o l e g a t o a l m e r c a t o s t a t u n i t e n s e a t t r a v e r s o l ’ a p e r t u r a a d a l t r i m e r c a t i " . " L ’ i n t e r n a z i o n a l i t à p e r n o i r e s t a u n e l e m e n t o i m p o r t a n t e - s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d i I e g - S i a m o o r m a i n e l l a t o p 3 d e l l e m a n i f e s t a z i o n i d i s e t t o r e a l m o n d o , a s s i e m e a d H o n g K o n g e L a s V e g a s . E n o n c ’ è d a s t u p i r s i : i l l a v o r o c h e s t i a m o f a c e n d o , n o i d i I e g a s s i e m e a l C o m u n e , p e r d a r e a V i c e n z a u n a c e n t r a l i t à f o r t e i n q u e s t o s e t t o r e , p e r f a r l a d i v e n t a r e l a c a s a d e l g i o i e l l o i t a l i a n o , s t a d a n d o i s e g n a l i c h e s p e r a v a n o . A s e t t e m b r e d e l l ' a n n o p r o s s i m o , c o n l a p r o s s i m a e d i z i o n e d i V i c e n z a o r o , f i n a l m e n t e r i u s c i r e m o a n c h e a c o m p l e t a r e l a r i s t r u t t u r a z i o n e d e l q u a r t i e r e - a n n u n c i a - a v r e m o u n a f i e r a n u o v a , p r o n t a p e r e s s e r e p r e s e n t a t a a l m o n d o . A v r e m o c o l l e g a m e n t i l o g i s t i c i , c o n l ' a l t a v e l o c i t à a p o c h i s s i m i m e t r i d a l l a f i e r a e u n a c i t t à c h e s i v e s t e e d i v e n t a e s t r e m a m e n t e a c c o g l i e n t e p e r i l s e t t o r e . T u t t i i n g r e d i e n t i c h e c i f a n n o b e n s p e r a r e p e r i l f u t u r o , p e r r i s o l l e v a r c i d a q u e s t o m o m e n t o d i f f i c i l e , a g g r e d i r e i l m e r c a t o e d a r e s o d d i s f a z i o n e a i m p r e n d i t o r i , c r e a t o r i e s o g g e t t i c h e o p e r a n o i n q u e s t o s e t t o r e c h e , p e r i l l o r o t a l e n t o , m e r i t a n o d i e s s e r e s o s t e n u t i , p r o t e t t i e a c c o m p a g n a t i " . I n m e r i t o p o i a i s e g n a l i d i f r e n a t a c h e r e g i s t r a i l s e t t o r e n e i p r i m i m e s i d e l 2 0 2 5 , i l p r e s i d e n t e E r m e t i a f f e r m a c h e " p o s s o n o a n c h e s i g n i f i c a r e c h e n o n b i s o g n a m a i a l l e n t a r e s u l l ' i n n o v a z i o n e , s i a c r e a t i v a c h e t e c n o l o g i c a . C r e d o c h e q u e s t o , l e a z i e n d e , l ' a b b i a n o c a p i t o e l o s t i a n o f a c e n d o " .