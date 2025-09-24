L a t i n a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - Q u e s t a m a t t i n a i l C o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e R a f f a e l e L a t r o f a è s t a t o r i c e v u t o d a l P r e f e t t o d i L a t i n a V i t t o r i a C i a r a m e l l a . A l c e n t r o d e l c o r d i a l e i n c o n t r o , i t e m i l e g a t i a l t e r r i t o r i o e , i n p a r t i c o l a r e , a l p o r t o d i G a e t a , c h e r i c a d e s o t t o l a g i u r i s d i z i o n e d e l l a P r e f e t t u r a d i L a t i n a . D u r a n t e i l c o l l o q u i o è s t a t a c o n d i v i s a l a v o l o n t à d i a v v i a r e , n e i p r o s s i m i m e s i , u n p e r c o r s o c h e p o r t e r à a l l a s t e s u r a e a l l a f i r m a d i u n P r o t o c o l l o d i l e g a l i t à s p e c i f i c o p e r i l p o r t o d i G a e t a , s u l m o d e l l o d i q u e l l o g i à o p e r a t i v o c o n l a P r e f e t t u r a d i R o m a . L ’ o b i e t t i v o è g a r a n t i r e l a m a s s i m a t r a s p a r e n z a e c o r r e t t e z z a n e l l e p r o c e d u r e d i g a r a e n e g l i a p p a l t i c h e i n t e r e s s e r a n n o l o s c a l o n e i p r o s s i m i a n n i , a n c h e a l l a l u c e d e i p r o g e t t i d i s v i l u p p o c h e l ’ A u t o r i t à i n t e n d e p r o m u o v e r e p r o p r i o a G a e t a . " H o v o l u t o r i n g r a z i a r e i l P r e f e t t o p e r l a d i s p o n i b i l i t à e p e r l ’ a t t e n z i o n e d i m o s t r a t a v e r s o i l p o r t o d i G a e t a – h a d i c h i a r a t o i l C o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o – . L a f i r m a d i u n p r o t o c o l l o d e d i c a t o , i n p i e n a s i n t o n i a c o n q u a n t o g i à f a t t o a R o m a , r a p p r e s e n t e r à u n p r e s i d i o f o n d a m e n t a l e a t u t e l a d e l l a l e g a l i t à , d e l l a c o n c o r r e n z a l e a l e e d e l l a s i c u r e z z a , a c c o m p a g n a n d o c o s ì i p e r c o r s i d i c r e s c i t a e d i i n v e s t i m e n t o c h e r i g u a r d e r a n n o l o s c a l o n e i p r o s s i m i a n n i " . C o n q u e s t o i m p e g n o c o n d i v i s o , s i r a f f o r z a i l l e g a m e i s t i t u z i o n a l e t r a l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e e l a P r e f e t t u r a d i L a t i n a , a g a r a n z i a d i u n o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e t r a s p a r e n t e d e l p o r t o d i G a e t a , n o d o s t r a t e g i c o p e r l ’ i n t e r o s i s t e m a p o r t u a l e d e l L a z i o .