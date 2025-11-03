R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È u n a c r i s i m o l t o c o m p l e s s a , g l i S t a t i U n i t i s t a n n o d i s p i e g a n d o u n ' i m p o n e n t e f o r z a m i l i t a r e v i a m a r e . I l g o v e r n o i t a l i a n o n o n h a r i c o n o s c i u t o i l r i s u l t a t o e l e t t o r a l e i n d i c a t o d a M a d u r o , q u i n d i i n V e n e z u e l a f o r m a l m e n t e n o n a b b i a m o u n a m b a s c i a t o r e m a u n i n c a r i c a t o d ' a f f a r i . S t i a m o s e g u e n d o c o n l e n o s t r e r a p p r e s e n t a n z e d i p l o m a t i c h e e c o n i n t e r v e n t i d i r e t t i d a R o m a l e v i c e n d e d i A l b e r t o T r e n t i n i e d i t u t t i i n o s t r i c o n n a z i o n a l i f e r m a t i " . L o h a d e t t o i n u n ' i n t e r v i s t a a l M a t t i n o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i .