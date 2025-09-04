C a r a c a s , 4 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - i l m i n i s t r o d e g l i I n t e r n i v e n e z u e l a n o D i o s d a d o C a b e l l o h a a c c u s a t o g l i S t a t i U n i t i d i a v e r c o m m e s s o 1 1 o m i c i d i e x t r a g i u d i z i a l i d o p o c h e l e f o r z e s t a t u n i t e n s i h a n n o a t t a c c a t o u n m o t o s c a f o , c h e , s e c o n d o W a s h i n g t o n , a p p a r t e n e v a a l l a b a n d a c r i m i n a l e T r e n d e A r a g u a e t r a s p o r t a v a d r o g a d a l V e n e z u e l a n e g l i U s a ; i l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p h a p u b b l i c a t o u n v i d e o d e l l ' a t t a c c o e d e l l a s u c c e s s i v a e s p l o s i o n e . " H a n n o u c c i s o 1 1 p e r s o n e s e n z a u n g i u s t o p r o c e s s o . C h i e d o s e è p o s s i b i l e f a r l o " , h a d e t t o C a b e l l o a l l a t e l e v i s i o n e v e n e z u e l a n a .