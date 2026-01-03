L a P a z , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' e x p r e s i d e n t e b o l i v i a n o E v o M o r a l e s A y m a h a c r i t i c a t o l ' a t t a c c o a e r e o d e g l i S t a t i U n i t i c o n t r o C a r a c a s , M i r a n d a e L a G u a i r a n e l l e p r i m e o r e d e l m a t t i n o . " C o n d a n n i a m o f e r m a m e n t e i l b o m b a r d a m e n t o s t a t u n i t e n s e d e l V e n e z u e l a . S i t r a t t a d i u n a b r u t a l e a g g r e s s i o n e i m p e r i a l i s t a c h e v i o l a l a s u a s o v r a n i t à " , h a s c r i t t o M o r a l e s s u X . " T u t t a l a n o s t r a s o l i d a r i e t à a l p o p o l o v e n e z u e l a n o i n r e s i s t e n z a . I l V e n e z u e l a n o n è s o l o ! " .