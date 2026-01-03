R o m a , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a g g r e s s i o n e a m e r i c a n a a l V e n e z u e l a n o n h a n e s s u n a b a s e g i u r i d i c a . S i a m o d i f r o n t e a u n a p a l e s e v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , c h e c e r t i f i c a i l p r e d o m i n i o d e l p i ù f o r t e e m e g l i o e q u i p a g g i a t o m i l i t a r m e n t e " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " I l G o v e r n o M e l o n i c o n d a n n i q u e s t i a t t a c c h i e t u t e l i i n o s t r i c o n n a z i o n a l i . E s p e r o c h e l ’ i n t e r a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e s i f a c c i a s e n t i r e e c h e t u t t i c o m p r e n d a n o c h e s e l e r e g o l e v a l g o n o s o l o p e r i n e m i c i e n o n p e r g l i a m i c i , n e s s u n o p o t r à s e n t i r s i p i ù a l s i c u r o . N é p u ò v a l e r e d i p e r s è a g i u s t i f i c a r e l ’ a t t a c c o a u n o s t a t o s o v r a n o l a n a t u r a i l l i b e r a l e d e l s u o g o v e r n o . P e r n o i i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e n o n v a l e f i n o a u n c e r t o p u n t o " .