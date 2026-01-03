C a r a c a s , 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a R e p u b b l i c a B o l i v a r i a n a d e l V e n e z u e l a r e s p i n g e , r i p u d i a e d e n u n c i a a l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e l a g r a v e a g g r e s s i o n e m i l i t a r e p e r p e t r a t a d a l l ' a t t u a l e G o v e r n o d e g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a c o n t r o i l t e r r i t o r i o v e n e z u e l a n o e l a s u a p o p o l a z i o n e n e l l e a r e e c i v i l i e m i l i t a r i d i C a r a c a s , c a p i t a l e d e l l a R e p u b b l i c a , e d e g l i s t a t i d i M i r a n d a , A r a g u a e L a G u a i r a . Q u e s t o a t t o c o s t i t u i s c e u n a f l a g r a n t e v i o l a z i o n e d e l l a C a r t a d e l l e N a z i o n i U n i t e , i n p a r t i c o l a r e d e g l i a r t i c o l i 1 e 2 , c h e s a n c i s c o n o i l r i s p e t t o d e l l a s o v r a n i t à , l ' u g u a g l i a n z a g i u r i d i c a d e g l i S t a t i e i l d i v i e t o d e l l ' u s o d e l l a f o r z a . T a l e a g g r e s s i o n e m i n a c c i a l a p a c e e l a s t a b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e , i n p a r t i c o l a r e i n A m e r i c a L a t i n a e n e i C a r a i b i , e m e t t e s e r i a m e n t e i n p e r i c o l o l a v i t a d i m i l i o n i d i p e r s o n e " . C o s ì , i n u n c o m u n i c a t o , l a r e p u b b l i c a d e l V e n e z u e l a d o p o i r a i d s t a t u n i t e n s i d i s t a m a t t i n a . " L ' o b i e t t i v o d i q u e s t o a t t a c c o - p r o s e g u e i l c o m u n i c a t o - n o n è a l t r o c h e i m p o s s e s s a r s i d e l l e r i s o r s e s t r a t e g i c h e d e l V e n e z u e l a , i n p a r t i c o l a r e d e l p e t r o l i o e d e i m i n e r a l i , n e l t e n t a t i v o d i s p e z z a r e c o n l a f o r z a l ' i n d i p e n d e n z a p o l i t i c a d e l l a n a z i o n e . N o n c i r i u s c i r a n n o . D o p o o l t r e d u e c e n t o a n n i d i i n d i p e n d e n z a , i l p o p o l o e i l s u o g o v e r n o l e g i t t i m o s i e r g o n o f e r m i i n d i f e s a d e l l a s o v r a n i t à e d e l d i r i t t o i n a l i e n a b i l e d i d e c i d e r e d e l p r o p r i o d e s t i n o . I l t e n t a t i v o d i i m p o r r e u n a g u e r r a c o l o n i a l e p e r d i s t r u g g e r e l a f o r m a d i g o v e r n o r e p u b b l i c a n a e f o r z a r e u n " c a m b i o d i r e g i m e " , i n a l l e a n z a c o n l ' o l i g a r c h i a f a s c i s t a , f a l l i r à c o m e t u t t i i t e n t a t i v i p r e c e d e n t i " . " I l g o v e r n o b o l i v a r i a n o i n v i t a t u t t e l e f o r z e s o c i a l i e p o l i t i c h e d e l P a e s e a d a t t i v a r e p i a n i d i m o b i l i t a z i o n e e a r i p u d i a r e q u e s t o a t t a c c o i m p e r i a l i s t a . I l p o p o l o v e n e z u e l a n o e l e s u e F o r z e A r m a t e N a z i o n a l i B o l i v a r i a n e , i n p e r f e t t a u n i t à p o p o l a r e - m i l i t a r e - p o l i z i e s c a , s o n o s c h i e r a t i p e r g a r a n t i r e l a s o v r a n i t à e l a p a c e . C o n t e m p o r a n e a m e n t e , l a D i p l o m a z i a B o l i v a r i a n a d i P a c e s o l l e v e r à l e r e l a t i v e d e n u n c e p r e s s o i l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e , i l S e g r e t a r i o G e n e r a l e d i t a l e o r g a n i z z a z i o n e , l a C e l a c e i l M o v i m e n t o d e i P a e s i N o n A l l i n e a t i , c h i e d e n d o l a c o n d a n n a e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l g o v e r n o d e g l i S t a t i U n i t i " . " I l P r e s i d e n t e N i c o l á s M a d u r o h a o r d i n a t o c h e t u t t i i p i a n i d i d i f e s a n a z i o n a l e s i a n o a t t u a t i a l m o m e n t o o p p o r t u n o e n e l l e c i r c o s t a n z e a p p r o p r i a t e , n e l r i g o r o s o r i s p e t t o d e l l e d i s p o s i z i o n i d e l l a C o s t i t u z i o n e d e l l a R e p u b b l i c a B o l i v a r i a n a d e l V e n e z u e l a , d e l l a L e g g e O r g a n i c a s u g l i S t a t i d i E m e r g e n z a e d e l l a L e g g e O r g a n i c a s u l l a S i c u r e z z a N a z i o n a l e . A q u e s t o p r o p o s i t o , i l P r e s i d e n t e N i c o l á s M a d u r o h a f i r m a t o e o r d i n a t o l ' a t t u a z i o n e d e l d e c r e t o c h e d i c h i a r a l o s t a t o d i e m e r g e n z a e s t e r n a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , p e r p r o t e g g e r e i d i r i t t i d e l l a p o p o l a z i o n e , i l p i e n o f u n z i o n a m e n t o d e l l e i s t i t u z i o n i r e p u b b l i c a n e e l ' i m m e d i a t a t r a n s i z i o n e a l l a l o t t a a r m a t a . L ' i n t e r o P a e s e d e v e m o b i l i t a r s i p e r s c o n f i g g e r e q u e s t a a g g r e s s i o n e i m p e r i a l i s t a " . " H a i n o l t r e o r d i n a t o l ' i m m e d i a t o d i s p i e g a m e n t o d e l C o m a n d o p e r l a D i f e s a I n t e g r a l e d e l l a N a z i o n e e d e g l i O r g a n i d e l l a D i r e z i o n e p e r l a D i f e s a I n t e g r a l e i n t u t t i g l i S t a t i e i c o m u n i d e l P a e s e . N e l r i g o r o s o r i s p e t t o d e l l ' a r t i c o l o 5 1 d e l l a C a r t a d e l l e N a z i o n i U n i t e , i l V e n e z u e l a s i r i s e r v a i l d i r i t t o d i e s e r c i t a r e l a l e g i t t i m a a u t o d i f e s a p e r p r o t e g g e r e i l s u o p o p o l o , i l s u o t e r r i t o r i o e l a s u a i n d i p e n d e n z a . I n v i t i a m o i p o p o l i e i g o v e r n i d e l l ' A m e r i c a L a t i n a , d e i C a r a i b i e d e l m o n d o a m o b i l i t a r s i i n s o l i d a r i e t à a t t i v a c o n t r o q u e s t a a g g r e s s i o n e i m p e r i a l i s t a . C o m e h a a f f e r m a t o i l C o m a n d a n t e S u p r e m o H u g o C h á v e z F r í a s , " D i f r o n t e a q u a l s i a s i n u o v a d i f f i c o l t à , p e r q u a n t o g r a n d e p o s s a e s s e r e , l a r i s p o s t a d i t u t t i i p a t r i o t i è u n i t à , l o t t a , b a t t a g l i a e v i t t o r i a " .