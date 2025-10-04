V e n e z i a , 0 4 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - I l c o r p o d i u n c i t t a d i n o c i n e s e d i 3 2 a n n i è s t a t o r i t r o v a t o a l l ’ a l b a d i o g g i i n C a n a l G r a n d e a V e n e z i a , n e i p r e s s i d e l l a s t a z i o n e . L ’ u o m o , r e s i d e n t e a F i r e n z e , v o l e v a f a r e i l b a g n o m a è a n n e g a t o d o p o e s s e r e s c i v o l a t o s u i g r a d i n i s d r u c c i o l e v o l i d i u n a d e l l e d i s c e s e v e r s o i l c a n a l e e a v e r b a t t u t o l a t e s t a , p e r d e n d o c o n o s c e n z a . L a p r o c u r a d i V e n e z i a h a g i à d a t o i l n u l l a o s t a a l l a r e s t i t u z i o n e d e l c o r p o a i f a m i l i a r i .