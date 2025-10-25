R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C o n t r o i t r o p p i t r a d i t o r i d e l p o p o l o v e n e t o , d i d e s t r a e d i s i n i s t r a c h e p r o m e t t o n o e p o i s i p r e n d o n o g i o c o d i f a m i g l i e , l a v o r a t o r i e d i m p r e s e n o i f a r e m o q u e l l o c h e d i c i a m o . L a M e l o n i u r l a v a ' b l o c c o n a v a l e ' p e r p o i f a r e u n d e c r e t o f l u s s i p e r l ' a r r i v o d i o l t r e m e z z o m i l i o n e d i i m m i g r a t i n e l n o s t r o P a e s e , Z a i a p r o m e t t e a i V e n e t i u n ' a u t o n o m i a c h e n o n c ' è , L a n d i n i p r o m e t t e l a v o r o e d i r i t t i m a p o i s i è c h i n a t o q u a n d o i l G o v e r n o D r a g h i r i d u c e v a l ' u n o e g l i a l t r i . L a L e g a s i d i c e a n t i - e u r o p e a m a r i s p o n d e s i g n o r s ì a t u t t e l e s a n z i o n i d e l l ' U e a l l a R u s s i a c h e a u m e n t a n o i c o s t i e n e r g e t i c i p e r c i t t a d i n i e i n d u s t r i e , c o n c o n s e g u e n z e d i s t r u t t i v e p e r l a n o s t r a e c o n o m i a . N o i f a r e m o q u e l l o c h e d i c i a m o ! I l V e n e t o m e r i t a u n a p o l i t i c a o n e s t a e t r a s p a r e n t e . E c c o p e r c h è c ' è b i s o g n o d i M a r c o R i z z o p r e s i d e n t e " . A d a f f e r m a r l o è s t a t o i l l e a d e r d i D e m o c r a z i a s o v r a n a e p o p o l a r e e n e o c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e V e n e t o , M a r c o R i z z o c h e p r e s e n t e r à l e l i s t e e l e p r o p r i e i d e e p e r i l V e n e t o , l u n e d ì 2 7 o t t o b r e a p a r t i r e d a l l e o r e 1 4 : 3 0 , V i a B a r a t t a N u o v a 1 , P r e g a n z i o l - T r e v i s o .