R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I n R e g i o n e V e n e t o d o p o q u i n d i c i a n n i s i c h i u d e u n c i c l o e s i a p r e u n a n u o v a f a s e . D a u n p u n t o d i v i s t a a m m i n i s t r a t i v o i n i z i a q u i n d i u n m o n d o d i v e r s o , i n c u i l a v o l o n t à è q u e l l a d i d a r e m a g g i o r e c e n t r a l i t à a l l a P o l i t i c a c o n l a P m a i u s c o l a , c o i n v o l g e n d o i g i o v a n i s u i t e m i c h e p i ù l i i n t e r e s s a n o ” . C o s ì i l s e n a t o r e e c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a L u c a D e C a r l o , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e i 5 p u n t i p r o g r a m m a t i c i p r o p o s t i d a A z i o n e U n i v e r s i t a r i a a i c a n d i d a t i r e g i o n a l i s v o l t a s i o g g i a P a d o v a . P r e s e n t i G i u l i a S t e v a n a t o , e s e c u t i v o n a z i o n a l e A z i o n e U n i v e r s i t a r i a , N i c o l a s C h i o c c i n i , c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e A z i o n e U n i v e r s i t a r i a e N i c o l a D ' A m b r o s i o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A z i o n e U n i v e r s i t a r i a . “ F r a t e l l i d ’ I t a l i a s i o c c u p e r à - p r o s e g u e - a t t r a v e r s o i p r o p r i r e f e r e n t i , d e i t a n t i t e m i s o l l e v a t i o g g i , t r a q u e s t i : a l l o g g i , t r a s p o r t i e s c u o l a . È u n i m p e g n o c h e c i p r e n d i a m o p e r i l g r a n d e v a l o r e c h e d i a m o a l l e i n i z i a t i v e g i o v a n i l i e i n u n m o n d o d o v e è p i ù f a c i l e d i r e c h e i g i o v a n i n o n h a n n o i d e e , v o g l i a m o d i m o s t r a r e n o n s o l o c h e l e i d e e c i s o n o m a c h e c ’ è a n c h e c h i l e s a a s c o l t a r e ” . “ A b b i a m o b i s o g n o d i u n a v i s i o n e c h e f a c c i a n a s c e r e l e i d e e d a l b a s s o , p e r c h é l e i d e e c a m m i n a n o s u l l e g a m b e d e l l e p e r s o n e . P e r q u e s t o a u s p i c o c h e s i p o s s a l a v o r a r e a n c h e a l i v e l l o l e g i s l a t i v o p e r i s t i t u i r e u n t a v o l o p e r m a n e n t e d i c o n f r o n t o c o n i g i o v a n i , c a p a c e d i d a r e l o r o v o c e e r a p p r e s e n t a n z a ” . “ M i f a d a v v e r o p i a c e r e e s s e r e q u i o g g i , p e r c h é è f o n d a m e n t a l e s a p e r e c h e p o s s i a m o c o n t a r e s u s t r u m e n t i i m p o r t a n t i c o m e i m o v i m e n t i d e l p a r t i t o . D o b b i a m o c o n t i n u a r e a l a v o r a r e i n s i e m e , a n c h e a t t r a v e r s o u n a g r a n d e c a m p a g n a p e r l a p a r t e c i p a z i o n e e i l v o t o , p e r c h é i n u n t e m p o i n c u i m a n c a u n p o ’ d i r a p p r e s e n t a n z a , i l c o n t r i b u t o d e i g i o v a n i è i n d i s p e n s a b i l e p e r c o l m a r e q u e s t o v u o t o ” , c o n c l u d e .