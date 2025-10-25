R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l v o t o a l P a r t i t o D e m o c r a t i c o è o g g i u n v o t o d i s p e r a n z a : p e r u n ’ a l t r a s t o r i a e u n n u o v o o r i z z o n t e , p e r u n V e n e t o c h e c h i e d e s o l o d i e s s e r e r i s p e t t a t o e n o n o c c u p a t o . M e n t r e l ’ i n d u s t r i a s o f f r e l a f r e n a t a t e d e s c a e i d a z i i m p o s t i d a T r u m p e l e i m p r e s e v i v o n o l ’ i n c e r t e z z a d i u n m o n d o d o m i n a t o d a g l i a u t o c r a t i , l a d e s t r a i n V e n e t o è t u t t a c o n c e n t r a t a s u l d o p o - Z a i a " . C o s ì F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i p e r P a r t i t o D e m o c r a t i c o o g g i a V i c e n z a p e r a l c u n e i n i z i a t i v e e l e t t o r a l i i n s o s t e g n o d e l c a n d i d a t o p e r i l c e n t r o s i n i s t r a a l l a R e g i o n e V e n e t o , G i o v a n n i M a n i l d o . " F d I e L e g a s i d e t e s t a n o , s i s f i d a n o s u b a n c h e , a f f i t t i b r e v i e r o t t a m a z i o n i , m a n o n p a r l a n o d i s a n i t à , s c u o l a o i n f r a s t r u t t u r e . S e n o n c i f o s s e i l P n r r , s a r e m m o i n r e c e s s i o n e . I l P d e i l c e n t r o s i n i s t r a u n i t o c o n G i o v a n n i M a n i l d o r a p p r e s e n t a n o i n v e c e l a p r o s p e t t i v a d i u n V e n e t o c h e v u o l e r i p a r t i r e d a l l a v o r o , d a i s e r v i z i e d a l l ’ a u t o n o m i a v e r a : q u e l l a f o n d a t a s u l l a s u s s i d i a r i e t à , s t e l l a p o l a r e i n d i c a t a d a l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a e r a d i c e d e l l a C o s t i t u z i o n e . U n ’ a u t o n o m i a c h e r a f f o r z a l ’ u n i t à n a z i o n a l e e r e s t i t u i s c e p o t e r e a i c i t t a d i n i e a i c o m u n i , n o n a i p a l a z z i r e g i o n a l i . I l V e n e t o n o n è u n a t e r r a d a c o n q u i s t a r e , m a u n a t e r r a s t r a o r d i n a r i a d a s e r v i r e . E i l v o t o a l P d è l a s c e l t a d i c h i v u o l e t o r n a r e a c r e d e r c i " .