G e n o v a , 2 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ P e r l a p r i m a v o l t a i l t r o f e o n a u t i c o p i ù i m p o r t a n t e a l M o n d o , l ’ A m e r i c a ’ s C u p , s a r à n e l n o s t r o p a e s e . L a c o r n i c e d e l S a l o n e N a u t i c o è l a l o c a t i o n g i u s t a p e r u n a p r e s e n t a z i o n e d i u n e v e n t o d e l g e n e r e d o v e a b b i a m o l ' o p p o r t u n i t à d i f i r m a r e u n p r o t o c o l l o t r a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a e A m e r i c a ' s C u p e v e n t c h e r i b a d i s c e c o m e l ’ I t a l i a p a e s e s t i a d i v e n t a n d o u n r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e i m p o r t a n t e ” . C o n q u e s t e d i c h i a r a z i o n i , r i l a s c i a t e a m a r g i n e d e l l a f i r m a d e l p r o t o c o l l o d ' i n t e s a t r a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a e A m e r i c a ' s C u p E v e n t , P a o l o Z a n g r i l l o , m i n i s t r o p e r l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , h a r i s p o s t o a l l e d o m a n d e d e l l a s t a m p a i n m e r i t o a l l ’ a r r i v o i n I t a l i a , n e l 2 0 2 7 a N a p o l i , d e l l a p i ù i m p o r t a n t e c o m p e t i z i o n e d i v e l a a l m o n d o . I l m i n i s t r o h a s o t t o l i n e a t o , a n c h e , l a g r a n d e z z a d e l S a l o n e N a u t i c o d i G e n o v a : " È l ' e s p r e s s i o n e p i ù g e n u i n a e a u t e n t i c a d e l l ' e c c e l l e n z a i t a l i a n a . U n a p p u n t a m e n t o c h e h a u n a r i l e v a n z a d i t i p o i n t e r n a z i o n a l e . Q u e s t o , p e r d i m e n s i o n i e p e r i m p o r t a n z a , è i l t e r z o s a l o n e a l m o n d o . G e n o v a h a i l p o t e n z i a l e p e r d i v e n t a r e v e r a m e n t e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a n a u t i c a i n t e r n a z i o n a l e e d è i m p o r t a n t e p e r i l c o m p a r t o n a u t i c o c h e è d i v e n t a t o e s p r e s s i o n e d e l m a d e i n I t a l y i n m a n i e r a c o n s i d e r e v o l e ” . N o n s o l o p r e s t i g i o e d e c c e l l e n z e p e r i l s e t t o r e n a u t i c o m a a n c h e u n c o n t r i b u t o a l P i l n a z i o n a l e n o n i n d i f f e r e n t e : “ L a p a r t e c i p a z i o n e a l p r o d o t t o i n t e r n o l o r d o d e l c o m p a r t o è s i g n i f i c a t i v o . E s s e r e q u i o g g i t e s t i m o n i a l ' i n t e r e s s e e l ' a t t e n z i o n e c h e i l n o s t r o g o v e r n o h a v e r s o l a n a u t i c a ” , h a c o n c l u s o Z a n g r i l l o .