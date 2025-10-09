R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I q u a s i d u e m i l a m o r t i d e l d i s a s t r o d e l V a j o n t s o n o u n p e r e n n e m o n i t o , l a d i g a è a n c o r a i n p i e d i c o m e u n p i e t r i f i c a t o a t t o d ' a c c u s a , i l r i c o r d o c o m m o s s o e l ' i n d i g n a z i o n e s o n o i s e n t i m e n t i d i u n p o p o l o f e r i t o m a f o r t e e d i g n i t o s o ” . L o s c r i v e s u F a c e b o o k l a d e p u t a t a d e m e d e x p r e s i d e n t e d e l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a D e b o r a S e r r a c c h i a n i . “ T o r n i a m o a q u e l l a n o t t e d i o r r o r e , a l l e r e s p o n s a b i l i t à e m e r s e t r o p p o t a r d i - p r o s e g u e - d o p o v e r g o g n o s i t e n t a t i v i d i c o p r i r e o d e p i s t a r e . T r o p p i a n n i e t a n t a f a t i c a p e r a p r i r e u n o s q u a r c i o s u l e g g e r e z z e , i n a d e m p i e n z e , t i m o r e d i p o t e r i e i n t e r e s s i . R i n g r a z i a m o q u a n t i h a n n o l o t t a t o p e r a n n i , n o n h a n n o v o l u t o r a s s e g n a r s i e t a c e r e , n o n s i s o n o a r r e s i e f i n o i n f o n d o h a n n o c h i e s t o l a v e r i t à ” . “ N o n d i m e n t i c h i a m o m a i q u e s t o e s e m p i o d i c o r a g g i o n e l l u t t o , i m p a r i a m o a n c h e d a l l e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e a t e n e r e a c c e s a l a f i a m m e l l a d e l l a g i u s t i z i a ” , c o n c l u d e .