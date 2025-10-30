R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M a n g i a r e i n m o d o e q u i l i b r a t o , p r a t i c a r e a t t i v i t à f i s i c a e d o r m i r e a s u f f i c i e n z a s o n o a b i t u d i n i e s s e n z i a l i p e r m a n t e n e r s i i n s a l u t e . T u t t a v i a , a n c h e u n o s t i l e d i v i t a s a n o p u ò n o n e s s e r e s u f f i c i e n t e a p r o t e g g e r e d a v i r u s e b a t t e r i . E ' p e r q u e s t o m o t i v o c h e l e v a c c i n a z i o n i r a p p r e s e n t a n o u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e d e l l a p r e v e n z i o n e , e n o n s o l o p e r i b a m b i n i , m a a n c h e p e r g l i a d u l t i . P e r p r o m u o v e r e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l ' i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e a n c h e i n e t à a d u l t a , G s k l a n c i a l a n u o v a c a m p a g n a i n f o r m a t i v a ' V a c c i n a r s i : u n m o d o p e r p r e n d e r s i c u r a d i s é ' , a u t o r i z z a t a d a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . D a l 2 n o v e m b r e - i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - l ' i n i z i a t i v a s a r à d i f f u s a a t t r a v e r s o u n a s t r a t e g i a d i c o m u n i c a z i o n e m u l t i c a n a l e c h e i n c l u d e r a d i o , t e l e v i s i o n e , w e b e m a n i f e s t i n e l l e c i t t à d i R o m a , M i l a n o e N a p o l i . L a c a m p a g n a s i p r o p o n e d i i n c o r a g g i a r e g l i a d u l t i a c o n s u l t a r e i l p r o p r i o m e d i c o p e r c o n o s c e r e l e v a c c i n a z i o n i d i s p o n i b i l i e p r o t e g g e r e l a p r o p r i a s a l u t e . " C i s o n o m o l t i m o d i p e r p r e n d e r s i c u r a d i s é c o m e f a r e s p o r t , m a n g i a r e s a n o e v a c c i n a r s i . L a v a c c i n a z i o n e è u n o d e g l i s t r u m e n t i d i p r e v e n z i o n e p i ù e f f i c a c i c h e a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e - a f f e r m a S i l v i a L a R o s a , r e s p o n s a b i l e D i v i s i o n e V a c c i n i G s k I t a l i a - P r o t e g g e r s i a t t r a v e r s o i v a c c i n i s i g n i f i c a p r e n d e r s i c u r a d i s é e d i n v e s t i r e n e l p r o p r i o b e n e s s e r e a l u n g o t e r m i n e r i d u c e n d o i l r i s c h i o d i m a l a t t i e e c o m p l i c a n z e " . Q u e s t o a m a g g i o r r a g i o n e i n u n P a e s e , c o m e l ' I t a l i a , c h e i n v e c c h i a s e m p r e d i p i ù . L a v a c c i n a z i o n e n e l l ' e t à a d u l t a a s s u m e q u i n d i u n r u o l o c r u c i a l e p e r p r e s e r v a r e i l b e n e s s e r e e f a v o r i r e u n i n v e c c h i a m e n t o i n s a l u t e e a t t i v o . " L e v a c c i n a z i o n i - o s s e r v a B a r b a r a G r a s s i , d i r e t t o r e m e d i c o e s c i e n t i f i c o G s k I t a l i a - o f f r o n o i n f a t t i p r o t e z i o n e c o n t r o p a t o l o g i e p o t e n z i a l m e n t e m o l t o g r a v i , i n p a r t i c o l a r e n e l l e p e r s o n e p i ù v u l n e r a b i l i , c o m e g l i a n z i a n i o c h i c o n v i v e c o n f r a g i l i t à . E ' i m p o r t a n t e c h e g l i a d u l t i , c o s ì c o m e i b a m b i n i , c o m p r e n d a n o i l v a l o r e d i p r e n d e r s i c u r a d i s é a n c h e a t t r a v e r s o l ' i m m u n i z z a z i o n e " . C o n c l u d e L a R o s a : " L a n o s t r a n u o v a c a m p a g n a m i r a a s e n s i b i l i z z a r e l a p o p o l a z i o n e s u l t e m a d e l l e p r e v e n z i o n e e a p r o m u o v e r e u n d i a l o g o i n f o r m a t o c o n i l m e d i c o d i f i d u c i a " .