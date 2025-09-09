R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I t e m p i p e r l ' i n s e r i m e n t t o d e l v a c c i n o a n t i - m e n i n g o c o c c o B p e r a d o l e s c e n t i n e l C a l e n d a r i o n a z i o n a l e s o n o m a t u r i d a a n n i . L a m e n i n g i t e B è l a f o r m a p i ù f r e q u e n t e d i p a t o l o g i a m e n i n g o c o c c i c a , n o n s o l t a n t o n e l b a m b i n o p i c c o l o , m a a n c h e n e l l ' a d o l e s c e n t e . N o i o f f r i a m o i n t u t t e l e r e g i o n i , g r a t u i t a m e n t e e i n m a n i e r a a t t i v a , l a v a c c i n a z i o n e c o n t r o i l m e n i n g o c o c c o A c w y , m e n t r e n o n o f f r i a m o p e r g l i a d o l e s c e n t i a n c o r a l a v a c c i n a z i o n e c o n t r o i l m e n i n g o c o c c o B . Q u i n d i è i m p o r t a n t e c h e t a l e v a c c i n a z i o n e s i a o f f e r t a i n t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e c o n u n a c c o r d o n a z i o n a l e " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e P a o l o B o n a n n i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i I g i e n e a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e , c o o r d i n a t o r e t e c n i c o - s c i e n t i f i c o d e l C a l e n d a r i o v a c c i n a l e p e r l a v i t a , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n c o n t r o t e c n i c o - s c i e n t i f i c o ' F a r e p r e v e n z i o n e f r a s t r a t e g i a e c o n s a p e v o l e z z a : l a c o s c i e n z a d e l l a v a c c i n a z i o n e . I l f u t u r o è n e l l e n o s t r e m a n i ' , o g g i a R o m a . L a v a c c i n a z i o n e n e i p r i m i m e s i d i v i t a , " s e p p u r e f f i c a c e - s p i e g a l o s p e c i a l i s t a - p e r d e p r o t e z i o n e n e l t e m p o , p e r c i ò i l r i c h i a m o i n a d o l e s c e n z a è f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e c o n t i n u i t à d i i m m u n i t à , p r o t e g g e r e l e f a m i g l i e e r i d u r r e i l c a r i c o s u l s i s t e m a s a n i t a r i o " . " I n u m e r i d e l l a m e n i n g i t e i n I t a l i a v a r i a n o " , r i f e r i s c e B o n a n n i . " D u r a n t e i l p e r i o d o C o v i d s o n o d i m i n u i t i m o l t o p e r c h é s o n o d i m i n u i t e t u t t e l e p a t o l o g i e a t r a s m i s s i o n e r e s p i r a t o r i a , m a n e g l i u l t i m i 2 a n n i s o n o d i n u o v o a u m e n t a t i . S i a m o n e l l ' o r d i n e d i c e n t i n a i a d i c a s i , c o m u n q u e f o r t e m e n t e s o t t o s t i m a t i - s o t t o l i n e a - C o n a l c u n i s t u d i , a n c h e a c u r a d e l l a P e d i a t r i a d e l M e y e r , è s t a t o d i m o s t r a t o c h e p e r o g n i c a s o n o t i f i c a t o c e n ' e r a n o a l m e n o 2 o 3 r e a l i . Q u i n d i è u n a p a t o l o g i a n o n f r e q u e n t i s s i m a , m a m o l t o g r a v e , c o n u n ' e l e v a t a l e t a l i t à c h e l a s c i a d e l l e c o n s e g u e n z e p e r m a n e n t i e q u i n d i a s s o l u t a m e n t e d a p r e v e n i r e " .