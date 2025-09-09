R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a m e n i n g i t e d a m e n i n g o c o c c o è t r a l e i n f e z i o n i b a t t e r i c h e p i ù g r a v i , c o n u n a l e t a l i t à c h e v a r i a d a l 1 0 a l 2 0 % . I l s i e r o t i p o B è i l p i ù d i f f u s o i n I t a l i a e i l p i ù g r a v e ; c o l p i s c e s o p r a t t u t t o b a m b i n i p i c c o l i e a d o l e s c e n t i . I l r i s c h i o d i c o n t a g i o è e l e v a t o a c a u s a d e i n u m e r o s i s o g g e t t i a s i n t o m a t i c i c h e p o s s o n o t r a s m e t t e r e l ’ i n f e z i o n e . P e r q u e s t o t r o v o a s s u r d o c h e s i c o n t i n u i a m o r i r e p e r m e n i n g i t e q u a n d o a b b i a m o i l v a c c i n o , u n o s t r u m e n t o e f f i c a c e e s i c u r o p e r p r e v e n i r e l a m a l a t t i a " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e M a s s i m o A n d r e o n i , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o S i m i t ( S o c i e t à i t a l i a n a d i m a l a t t i e i n f e t t i v e e t r o p i c a l i ) e m e m b r o d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d i s a n i t à , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n c o n t r o s c i e n t i f i c o - i s t i t u z i o n a l e ' F a r e p r e v e n z i o n e f r a s t r a t e g i a e c o n s a p e v o l e z z a : l a c o s c i e n z a d e l l a v a c c i n a z i o n e . I l f u t u r o è n e l l e n o s t r e m a n i ' o g g i a R o m a . " L e m o r t i p e r l e m a l a t t i e p r e v e n i b i l i a t t r a v e r s o l a v a c c i n a z i o n e f a n n o p i ù m a l e - o s s e r v a A n d r e o n i , r i f e r e n d o s i a l b a m b i n o d i 3 a n n i d i T a r a n t o d e c e d u t o p o c h i g i o r n i f a a B a r i p e r m e n i n g i t e e n o n v a c c i n a t o c o n t r o i l m e n i n g o c o c c o - P e r l a m e n i n g i t e , t r a l e m a l a t t i e l e t a l i e c o n g r a v i s s i m e s e q u e l e a n c h e p e r c o l o r o c h e s o p r a v v i v o n o a l l ' i n f e z i o n e , l a v a c c i n a z i o n e d o v r e b b e e s s e r e u n a p r i o r i t à , p e r s u p e r a r e q u e l 9 0 % d i c o p e r t u r e c h e n o i e s p e r t i a u s p i c h i a m o e r a c c o m a n d i a m o . I n v e c e , s t i a m o a s s i s t e n d o p e r q u e s t a i n f e z i o n e a d u n l e n t o e p r o g r e s s i v o c a l o d e l l e v a c c i n a z i o n i , p e r n o i u n c a m p a n e l l o d ' a l l a r m e s u l q u a l e d o v r e m m o r i c h i a m a r e l ' a t t e n z i o n e d i t u t t a l a c o m u n i t à . L a v a c c i n a z i o n e , s o p r a t t u t t o n e i b a m b i n i p i ù p i c c o l i , c o n i r i c h i a m i n e l l ' a d o l e s c e n z a , d o v r e b b e e s s e r e u n a p r i o r i t à p e r l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e " . " I l c a l o d e l l e v a c c i n a z i o n i c o n t r o l ' i n f l u e n z a t r a g l i o v e r 6 5 , c o m e c e r t i f i c a t o d a l r e p o r t d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , c e r t a m e n t e r a p p r e s e n t a u n c a m p a n e l l o d ' a l l a r m e i m p o r t a n t e " . S e c o n d o l ' i n f e t t i v o l o g o , " l ' i n f l u e n z a s t a g i o n a l e q u e s t ' a n n o s a r à o p o t r e b b e e s s e r e p a r t i c o l a r m e n t e s e v e r a e q u i n d i s a p p i a m o c h e g l i o v e r 6 5 s o n o u n a d e l l e c a t e g o r i e c h e t u t t i g l i a n n i p a g a i l m a g g i o r s c o t t o i n t e r m i n i d i o s p e d a l i z z a z i o n e e l e t a l i t à p e r q u e s t a m a l a t t i a " . E c c o p e r c h é " d o b b i a m o f a r e u n a c a m p a g n a d i i n f o r m a z i o n e e d i f o r m a z i o n e m a s s i c c i a p e r c e r c a r e d i i n t e r r o m p e r e q u e s t o t r e n d a c u i a s s i s t i a m o d a t e m p o - s p i e g a A n d r e o n i - . D o p o l ' i m p e n n a t a d e l l e v a c c i n a z i o n i d u r a n t e l ' e p o c a C o v i d r e g i s t r i a m o u n p r o g r e s s i v o c a l o d e l l e v a c c i n a z i o n i " . L ' a r r i v o d e l l a i n f l u e n z a s t a g i o n a l e " n o r m a l m e n t e a r r i v a v e r s o l a f i n e d i o t t o b r e , i p r i m i d i n o v e m b r e - s o t t o l i n e a A n d r e o n i - a n c h e s e n e l l e u l t i m e s t a g i o n i c i s o n o s t a t i c a s i c o n a n t i c i p o d i c i r c o l a z i o n e d e l v i r u s . D i c o n s e g u e n z a , c i d o b b i a m o f a r t r o v a r e p r o n t i e i n q u a l c h e m o d o g i à d a l m e s e d i s e t t e m b r e d o v r e m m o i n i z i a r e a d a v v i a r e l a c a m p a g n a a n t i n f l u e n z a l e . F o r s e i v a c c i n i a r r i v e r a n n o e n t r o i l m e s e d i s e t t e m b r e " .