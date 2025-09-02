W a s h i n g t o n , 2 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a l i q u i d a t o c o m e " f a k e n e w s " l e v o c i c h e c i r c o l a v a n o s u i s o c i a l m e d i a d a g i o r n i r i g u a r d o l a s u a s a l u t e , d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a t e n u t a a l l a C a s a B i a n c a . " N o n m e n e s o n o a c c o r t o " , h a d e t t o i l r e p u b b l i c a n o 7 9 e n n e q u a n d o u n g i o r n a l i s t a g l i h a r i f e r i t o d e l l e d i f f u s e s p e c u l a z i o n i s u i s o c i a l n e t w o r k , t r a c u i X , s e c o n d o c u i l e s u e c o n d i z i o n i d i s a l u t e e r a n o p r e c a r i e , c o n a l c u n i u t e n t i c h e a d d i r i t t u r a i p o t i z z a v a n o l a s u a m o r t e , d o p o d i v e r s i g i o r n i i n c u i n o n s i e r a p r e s e n t a t o a i m e d i a . " S o n o f a k e n e w s " , h a a g g i u n t o .