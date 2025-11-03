W a s h i n g t o n , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P a e s i c o m e R u s s i a e C i n a h a n n o c o n d o t t o t e s t n u c l e a r i s o t t e r r a n e i a l l ' i n s a p u t a d e i c i t t a d i n i e g l i S t a t i U n i t i l i a v r e b b e r o c o n d o t t i " c o m e f a n n o g l i a l t r i p a e s i " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i d o n a l d T r u m p a ' 6 0 M i n u t e s ' d e l l a C b s . " L a R u s s i a e l a C i n a s t a n n o t e s t a n d o , m a n o n n e p a r l a n o " , h a s p i e g a t o n e l l ' i n t e r v i s t a . " N o n v o g l i o e s s e r e l ' u n i c o P a e s e a n o n e f f e t t u a r e t e s t " , h a a f f e r m a t o , a g g i u n g e n d o l a C o r e a d e l N o r d e i l P a k i s t a n a l l ' e l e n c o d e l l e n a z i o n i c h e p r e s u m i b i l m e n t e s t a n n o t e s t a n d o i p r o p r i a r s e n a l i . C ' è c o n f u s i o n e a t t o r n o a l l ' o r d i n e d i T r u m p d i d a r e i n i z i o a i t e s t n e g l i S t a t i U n i t i . I l p r e s i d e n t e U s a h a f a t t o p e r l a p r i m a v o l t a i l s u o s o r p r e n d e n t e a n n u n c i o i n u n p o s t s u i s o c i a l m e d i a g i o v e d ì , p o c h i m i n u t i p r i m a d i e n t r a r e i n C o r e a d e l S u d p e r u n v e r t i c e c o n i l l e a d e r c i n e s e X i J i n p i n g , a f f e r m a n d o d i a v e r " d a t o i s t r u z i o n i a l D i p a r t i m e n t o d e l l a G u e r r a d i i n i z i a r e a t e s t a r e l e n o s t r e a r m i n u c l e a r i s u b a s e p a r i t a r i a " . L ' a n n u n c i o è a r r i v a t o d o p o c h e l a R u s s i a h a d i c h i a r a t o d i a v e r t e s t a t o u n n u o v o m i s s i l e d a c r o c i e r a a p r o p u l s i o n e n u c l e a r e , i l B u r e v e s t n i k , e u n d r o n e s o t t o m a r i n o a p r o p u l s i o n e n u c l e a r e e c o n c a p a c i t à n u c l e a r e . A l l a d o m a n d a d i r e t t a s e a v e s s e i n t e n z i o n e d i f a r e s p l o d e r e u n ' a r m a n u c l e a r e n e g l i S t a t i U n i t i p e r l a p r i m a v o l t a i n p i ù d i t r e d e c e n n i , T r u m p h a r i s p o s t o a l l a C b s : " S t o d i c e n d o c h e t e s t e r e m o l e a r m i n u c l e a r i c o m e f a n n o g l i a l t r i p a e s i , s ì " . T r u m p h a a g g i u n t o : " E s e g u o n o i t e s t i n m o d o m o l t o s o t t e r r a n e o , d o v e l a g e n t e n o n s a e s a t t a m e n t e c o s a s t i a s u c c e d e n d o . S i a v v e r t e u n a l e g g e r a v i b r a z i o n e " . T u t t a v i a , i l s e g r e t a r i o a l l ' E n e r g i a d i T r u m p , C h r i s W r i g h t , i e r i h a m i n i m i z z a t o q u a l s i a s i p o s s i b i l e t e s t d a p a r t e d e g l i S t a t i U n i t i , d i c h i a r a n d o a F o x N e w s : " P e n s o c h e i t e s t d i c u i s t i a m o p a r l a n d o i n q u e s t o m o m e n t o s i a n o t e s t d i s i s t e m a . N o n s i t r a t t a d i e s p l o s i o n i n u c l e a r i " . D a l 1 9 9 6 g l i S t a t i U n i t i s o n o f i r m a t a r i d e l t r a t t a t o p e r l a m e s s a a l b a n d o t o t a l e d e i t e s t n u c l e a r i , c h e v i e t a t u t t e l e e s p l o s i o n i d i t e s t a t o m i c i , s i a p e r s c o p i m i l i t a r i c h e c i v i l i .