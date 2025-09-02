W a s h i n g t o n , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l q u a r t i e r g e n e r a l e d e l l o U s S p a c e C o m m a n d s i s p o s t e r à i n A l a b a m a " . L o h a a n n u n c i a t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a s a B i a n c a . L ' U s s p a c e c o m è i l c o m a n d o c o n g i u n t o d e l l e f o r z e a r m a t e s t a t u n i t e n s i , r e s p o n s a b i l e d e l l e o p e r a z i o n i e d e l l a d i f e s a d e l l o s p a z i o t e r r e s t r e , e h a b a s e p r e s s o l a P e t e r s o n A i r F o r c e B a s e a C o l o r a d o S p r i n g s , i n C o l o r a d o . L o U s S p a c e C o m m a n d s i t r a s f e r i r à d a l C o l o r a d o a l R e d s t o n e A r s e n a l d i H u n t s v i l l e , i n A l a b a m a . R e d s t o n e A r s e n a l o s p i t a g i à u n a p r e s e n z a m i l i t a r e s i g n i f i c a t i v a e s i p r e v e d e c h e s v o l g e r à u n r u o l o c e n t r a l e n e l d e s i d e r i o d i T r u m p d i u n p r o g r a m m a d i d i f e s a m i s s i l i s t i c a d e n o m i n a t o G o l d e n D o m e .