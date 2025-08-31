W a s h i n g t o n , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o c h e e m e t t e r à u n o r d i n e e s e c u t i v o p e r r i c h i e d e r e a t u t t i g l i e l e t t o r i d i p r e s e n t a r e u n d o c u m e n t o d ' i d e n t i t à a l m o m e n t o d e l v o t o . " L ' i d e n t i f i c a z i o n e d e g l i e l e t t o r i d e v e e s s e r e p a r t e i n t e g r a n t e d i o g n i s i n g o l o v o t o . S e n z a e c c e z i o n i ! E m a n e r ò u n o r d i n e e s e c u t i v o a t a l f i n e ! ! ! " , h a s c r i t t o T r u m p s u T r u t h S o c i a l , a g g i u n g e n d o : " I n o l t r e , n i e n t e v o t o p e r c o r r i s p o n d e n z a , t r a n n e c h e p e r i m a l a t i g r a v i e p e r i m i l i t a r i c h e v i v o n o l o n t a n o " .