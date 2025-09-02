W a s h i n g t o n , 2 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - D o n a l d T r u m p h a c o n f e r m a t o c h e i n v i e r à t r u p p e a C h i c a g o , d o p o a v e r d e f i n i t o l a c i t t à u n " i n f e r n o " i n f e s t a t o d a l l a c r i m i n a l i t à , a n c h e s e n o n h a v o l u t o d i r e q u a n d o h a i n t e n z i o n e d i l a n c i a r e l a s u a i n i z i a t i v a n e l l a c i t t à d e g l i S t a t i U n i t i . " E n t r e r e m o " , h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i a i g i o r n a l i s t i a l l a C a s a B i a n c a , c i t a n d o l e s p a r a t o r i e m o r t a l i a v v e n u t e n e l f i n e s e t t i m a n a a C h i c a g o e d e c a n t a n d o l ' i m p i e g o d e l l a G u a r d i a N a z i o n a l e d i r i s e r v a , s i a a L o s A n g e l e s c h e n e l l a c a p i t a l e W a s h i n g t o n n e g l i u l t i m i m e s i , c o m e u n s u c c e s s o n e l r i d u r r e l a c r i m i n a l i t à i n q u e l l e c i t t à g o v e r n a t e d a i d e m o c r a t i c i .