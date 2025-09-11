R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a s s a s s i n i o d i C h a r l i e K i r k è u n a t t a c c o n o n s o l o a u n u o m o , m a a l p r i n c i p i o s t e s s o d e l l a d e m o c r a z i a . I l c l i m a d ’ o d i o c h e t r a s f o r m a l e i d e e d i v e r s e i n n e m i c i d a a b b a t t e r e è i l v e r o p e r i c o l o c h e d o b b i a m o c o m b a t t e r e , p e r c h é è u n v e l e n o c h e a r m a l a m a n o d i p a z z i e v i o l e n t i . A b b i a m o i l d o v e r e d i d i f e n d e r e l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e , p e r c h é q u e s t o s i g n i f i c a d i f e n d e r e t u t t i n o i ” . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , L i c i a R o n z u l l i .