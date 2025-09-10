W a s h i n g t o n , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' a c c o l t e l l a m e n t o m o r t a l e d e l l a 2 3 e n n e r i f u g i a t a u c r a i n a I r y n a Z a r u t s k a , a b o r d o d i u n t r e n o a C h a r l o t t e , s t a i n f i a m m a n d o - s e c o n d o v a r i m e d i a a m e r i c a n i - i l d i b a t t i t o s u s i c u r e z z a p u b b l i c a , s a l u t e m e n t a l e e i m m i g r a z i o n e n e g l i S t a t i U n i t i . L a g i o v a n e , f u g g i t a d a l l a g u e r r a i n U c r a i n a , è s t a t a u c c i s a d a D e c a r l o s B r o w n J r . , 3 4 a n n i , s e n z a t e t t o c o n u n a l u n g a s t o r i a d i a r r e s t i e p r o b l e m i p s i c h i a t r i c i . S e c o n d o l a p o l i z i a - e d a q u a n t o s i v e d e d a i v i d e o d e l l e t e l e c a m e r e d i s i c u r e z z a c i r c o l a t i o n l i n e - B r o w n h a c o l p i t o Z a r u t s k a p i ù v o l t e c o n u n c o l t e l l o , i n f l i g g e n d o l e u n a f e r i t a m o r t a l e a l l a g o l a , i n u n a t t a c c o d e s c r i t t o c o m e " n o n p r o v o c a t o " . L ' e p i s o d i o , i n i z i a l m e n t e q u a s i i g n o r a t o d a i m e d i a n a z i o n a l i , è d i v e n t a t o v i r a l e s o l o d o p o l a d i f f u s i o n e d e l v i d e o - s h o c k d e l l ' a g g r e s s i o n e . L a t r a g e d i a h a s c a t e n a t o u n ' o n d a t a d i r e a z i o n i p o l i t i c h e e m e d i a t i c h e , c o n n u m e r o s i c o m m e n t a t o r i M a g a c h e h a n n o e v o c a t o i l c a s o d i D a n i e l P e n n y , l ' e x m a r i n e c h e n e l 2 0 2 4 s u u n t r e n o d e l l a m e t r o p o l i t a n a d i N e w Y o r k u c c i s e c o n u n a p r e s a a l c o l l o J o r d a n N e e l y , u n s e n z a t e t t o c o n g r a v i d i s t u r b i m e n t a l i c h e s t a v a m i n a c c i a n d o i p a s s e g g e r i . P e n n y , a c c u s a t o d i o m i c i d i o c o l p o s o , f u a s s o l t o n e l d i c e m b r e 2 0 2 4 , d i v e n t a n d o s i m b o l o p e r a l c u n i d i c o r a g g i o c i v i l e e p e r a l t r i d i v i o l e n z a i n g i u s t i f i c a t a . U n n u o v o p o s t c h e s t a g i r a n d o s u X e T r u t h S o c i a l , r i a s s u m e l a p o s i z i o n e d i m o l t i c o m m e n t a t o r i M a g a s u l l a v i c e n d a : " W i t h o u t D a n i e l P e n n y , y o u g e t I r y n a Z a r u t s k a " ( " S e n z a D a n i e l P e n n y , o t t i e n i I r y n a Z a r u t s k a " ) . T r a i c o m m e n t a t o r i p i ù d e c i s i d e l l a v i c e n d a , c ' è s i c u r a m e n t e i l v i c e p r e s i d e n t e J d V a n c e , c h e s u X h a r i c o l l e g a t o i d u e e p i s o d i : " D a n i e l P e n n y h a i m p e d i t o c h e q u e s t o a c c a d e s s e i n u n a m e t r o p o l i t a n a d i N e w Y o r k . I n v e c e d i r i n g r a z i a r l o , m o l t i l o h a n n o o d i a t o p e r q u e s t o " . I n u n a l t r o p o s t , h a a t t a c c a t o i l e a d e r d e m o c r a t i c i e l a s i n d a c a d e m o c r a t i c a d i C h a r l o t t e V i L y l e s : " L e f o r z e d e l l ' o r d i n e h a n n o a r r e s t a t o q u e s t o d e l i n q u e n t e 1 4 v o l t e . N o n è l a p o l i t i c a a d a v e r f a l l i t o , s o n o i p o l i t i c i d e b o l i c o m e v o i c h e c o n t i n u a n o a f a r l o u s c i r e d i p r i g i o n e " . E a n c o r a i n u n a l t r o p o s t : " L a g r a n d e m e n z o g n a d e i D e m o c r a t i c i s u l l a c r i m i n a l i t à v i o l e n t a è c h e q u e s t a s i a ' s i s t e m i c a ' e q u i n d i n e s s u n o n e s i a d a v v e r o r e s p o n s a b i l e . L a r e a l t à è c h e l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e i c r i m i n i v i o l e n t i è c o m m e s s a d a u n p i c c o l o n u m e r o d i p e r s o n e , e d o v r e m m o m e t t e r l i i n p r i g i o n e " . A n c h e D o n a l d T r u m p è i n t e r v e n u t o c o n t o n i d u r i s s i m i s u T r u t h S o c i a l , c h i e d e n d o l a p e n a c a p i t a l e p e r l ’ a s s a s s i n o d i I r y n a : " L ’ a n i m a l e c h e h a u c c i s o c o s ì v i o l e n t e m e n t e l a b e l l a r a g a z z a u c r a i n a , v e n u t a i n A m e r i c a i n c e r c a d i p a c e e s i c u r e z z a , d o v r e b b e e s s e r e s o t t o p o s t o a u n p r o c e s s o ' r a p i d o ' ( n o n c ’ è d u b b i o ! ) e c o n d a n n a t o a l l a p e n a d i m o r t e . N o n c i p o s s o n o e s s e r e a l t r e o p z i o n i ! ! ! " . G i à i e r i l a C a s a B i a n c a , a t t r a v e r s o l a p o r t a v o c e K a r o l i n e L e a v i t t , a v e v a a c c u s a t o i m e d i a d i " i p o c r i s i a " , a f f e r m a n d o c h e " m o l t i g i o r n a l i s t i h a n n o s p e s o f i u m i d ’ i n c h i o s t r o p e r d i f f a m a r e D a n i e l P e n n y , m a n o n s i p r e o c c u p a n o d i r a c c o n t a r e l a s t o r i a d i u n v e r o a s s a s s i n o " .