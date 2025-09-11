R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ o m i c i d i o d i C h a r l i e K i r k è u n a f e r i t a p r o f o n d a p e r l ’ A m e r i c a , p e r l a l i b e r t à d i p e n s i e r o , p e r l a d e m o c r a z i a . U n p e n s i e r o i n n a n z i t u t t o a l l a s u a f a m i g l i a : a v e v a s o l o 3 1 a n n i , l a s c i a d u e f i g l i e u n a s c i a d i d o l o r e p r o f o n d o . E o g g i p i ù c h e m a i d e v e a l z a r s i u n m e s s a g g i o u n a n i m e e c o n d i v i s o c o n t r o l a c u l t u r a d e l l ’ o d i o e c o n t r o l a v i o l e n z a p o l i t i c a . S e m p r e e o v u n q u e " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u i s o c i a l .