R o m a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E u r o p a n a s c e p e r l a P a c e e r a p p r e s e n t a l ' u n i c a v e r a g a r a n z i a d i s i c u r e z z a , s t a b i l i t à , c r e s c i t a e b e n e s s e r e , d i f e s a d e l l e n o s t r e d e m o c r a z i e e d e i n o s t r i d i r i t t i , i n u n m o m e n t o s t o r i c o c o s ì d i f f i c i l e e d e l i c a t o " . L o h a d i c h i a r a t o P i e r o D e L u c a , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e p o l i t i c h e e u r o p e e a l l a c a m e r a , c h e h a p a r t e c i p a t o a l l ’ e v e n t o “ L a f o r z a d e g l i S t a t i U n i t i d ’ E u r o p a ” a l l a S t a z i o n e M a r i t t i m a d i N a p o l i . " L e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a s o n o s t a t e u n f o r t e r i c h i a m o a l l a r e s p o n s a b i l i t à e a l l a s e r i e t à . O g g i s i a m o d i n a n z i a u n p a s s a g g i o s t o r i c o c h e i m p o n e u n o s f o r z o c o l l e t t i v o d i m a t u r i t à . B i s o g n a r a f f o r z a r e l ' i n t e g r a z i o n e e u r o p e a p e r d i f e n d e r e a l m e g l i o g l i i n t e r e s s i d e i n o s t r i c i t t a d i n i . L ' o p p o s t o d i q u e l l o c h e s t a f a c e n d o l a d e s t r a . E d i n v i t o p o i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e a d a b b a s s a r e i t o n i : a l c u n e d i c h i a r a z i o n i a s c o l t a t e i n q u e s t e o r e d a m e m b r i d e l G o v e r n o s o n o p e r n o i i n a c c e t t a b i l i . I l d i b a t t i t o p o l i t i c o v a r i p o r t a t o e n t r o c a n a l i d i c o n f r o n t o s u v a l o r i , c o n t e n u t i , p r o g r a m m i e i d e e , m a s e m p r e n e l m e r i t o " . S u l p i a n o n a z i o n a l e , D e L u c a n o n n a s c o n d e “ p r o f o n d a d e l u s i o n e p e r l e p o l i t i c h e d e l g o v e r n o M e l o n i ” , g i u d i c a t e i n s u f f i c i e n t i s u l a v o r o , s a n i t à e s v i l u p p o . I l P n r r , h a r i c o r d a t o , r a p p r e s e n t a u n a n u o v a E u r o p a d e l l a s o l i d a r i e t à , c o s t r u i t a i n s i e m e . C o n i l g o v e r n o C o n t e I I e c o n i l c a m p o p r o g r e s s i s t a a b b i a m o o t t e n u t o r i s u l t a t i s t r a o r d i n a r i , c o m e i l N e x t G e n e r a t i o n E u r o p e e i l P n r r d e s t i n a t o p e r i l 4 0 % d e l l e r i s o r s e a l M e z z o g i o r n o . Q u e s t o d e v e e s s e r e i l p u n t o d i p a r t e n z a p e r i l l a v o r o p r o g r a m m a t i c o d a p o r t a r e a v a n t i a n c h e i n C a m p a n i a " . U n r i c h i a m o , i n f i n e , a l l a n e c e s s i t à d i a c c e l e r a r e s u l l ’ a t t u a z i o n e : “ I d a t i s u l l a s p e s a d e l P n r r s o n o d r a m m a t i c i e s e g n a l a n o u n r i t a r d o p e r i c o l o s o , c h e r i s c h i a d i p e n a l i z z a r e s o p r a t t u t t o i l S u d . È u n a r e s p o n s a b i l i t à c h e n o n p o s s i a m o e l u d e r e . S e f a l l i s c e i l P i a n o f a l l i s c e a n c h e l a p o s s i b i l i t à d i r e n d e r l o s t r u t t u r a l e i n f u t u r o ” , c o n c l u d e D e L u c a .