R o m a , 1 2 s e t ( A d n k r o n o s ) - “ I l m i n i s t r o C i r i a n i a r r i v a a l a n c i a r e i n m a n i e r a d e l t u t t o g r a t u i t a e i n g i u s t i f i c a t a u n a t t o d i a c c u s a v e r s o l e o p p o s i z i o n i i n I t a l i a s u l l ’ a t t e g g i a m e n t o c h e s i d o v r e b b e a v e r e s u l l ’ o m i c i d i o d i K i r k . A m e s e m b r a c h e c h i s t a u s a n d o l ’ u c c i s i o n e d e l l ’ i n f l u e n c e r t r u m p i a n o p e r l a m a c a b r a p r o p a g a n d a d i o d i o s i a p r o p r i o l a d e s t r a , i n I t a l i a , i n E u r o p a e i n U s a " . L o d i c e R i c c a r d o M a g i . " I n v e c e d i a b b a s s a r e i t o n i i n q u e s t o m o m e n t o d i d o l o r e , s i g e t t a b e n z i n a s u l f u o c o e s e m b r a s i c e r c h i u n a l i b i p e r i m p r i m e r e u n a t o r s i o n e a u t o r i t a r i a a i P a e s i i n c u i l a d e s t r a è a l p o t e r e . E C i r i a n i , n e l s u o d e l i r i o v i t t i m i s t a , s v e l a q u e s t o p e r i c o l o s o g i o c h e t t o . N o i r e s t i a m o u m a n i , l o r o r e s t a n o q u e l l i c h e o d i a n o e c h e v o g l i o n o l e a r m i l i b e r e " , a g g i u n g e i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a .