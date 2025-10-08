W a s h i n g t o n , 8 o t t . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - I l g o v e r n a t o r e d e l l o S t a t o d e l T e x a s , i l r e p u b b l i c a n o G r e g A b b o t t , h a a n n u n c i a t o c h e “ l ' é l i t e d e l l a G u a r d i a N a z i o n a l e d e l T e x a s ” è a r r i v a t a a s u d d i C h i c a g o , n e l l ' a m b i t o d e l l o s c h i e r a m e n t o d i t r u p p e o r d i n a t o d a l g o v e r n o d e l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p a l f i n e d i i m p o r r e l e s u e p o l i t i c h e m i g r a t o r i e n e g l i S t a t i g o v e r n a t i d a i d e m o c r a t i c i , c o m e l ' I l l i n o i s o l ' O r e g o n . “ L ' é l i t e d e l l a G u a r d i a N a z i o n a l e d e l T e x a s è s u l c a m p o e p r o n t a a d a g i r e ” , h a a n n u n c i a t o A b b o t t s u X , a g g i u n g e n d o c h e i s o l d a t i “ s t a n n o m e t t e n d o g l i S t a t i U n i t i a l p r i m o p o s t o , g a r a n t e n d o c h e i l g o v e r n o f e d e r a l e p o s s a a p p l i c a r e l a l e g g e f e d e r a l e i n m o d o s i c u r o ” . I l d i s t a c c a m e n t o , c o m p o s t o d a c i r c a 2 0 0 e f f e t t i v i , c o n c e n t r e r à l e s u e f u n z i o n i n e l l a c i t t à p i ù p o p o l o s a d e l l ' I l l i n o i s s u l l a p r o t e z i o n e d e l l e s t r u t t u r e f e d e r a l i e s u l l a r i s p o s t a r a p i d a a r i v o l t e o a l t r i e v e n t i v i o l e n t i , s e c o n d o q u a n t o d e s c r i t t o d a l c a p o d e l l a p a t t u g l i a d i f r o n t i e r a , G r e g o r y B o v i n o , e r i p o r t a t o d a l l a C n n . L ' a g e n t e h a i n o l t r e s o t t o l i n e a t o c h e l ' a s s e g n a z i o n e d i s o l d a t i a l l a p r o t e z i o n e d e l l e s t r u t t u r e l i b e r e r e b b e l e f o r z e d i s i c u r e z z a f e d e r a l i p e r c o n c e n t r a r s i s u a l t r i a s p e t t i d e l l o r o l a v o r o , t r a c u i l ' a p p l i c a z i o n e d e l l e p o l i t i c h e m i g r a t o r i e .