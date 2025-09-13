R o m a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D i f r o n t e a u n o m i c i d i o p o l i t i c o d i q u e s t o t i p o , n o n c o n t a d e s t r a o s i n i s t r a . V a c o n d a n n a t o . E q u e s t o n o i a b b i a m o f a t t o . Q u e s t o c r i m i n a l e a v e v a i n c i s o ' B e l l a c i a o ' s u l l e p a l l o t t o l e e o g g i t u t t i i g i o r n a l i d i d e s t r a a c o n d a n n a r e ' B e l l a c i a o ' c h e d o v r e b b e i n v e c e e s s e r e u n v a l o r e c o n d i v i s o . G i ù l e m a n i d a ' B e l l a c i a o ' " . L o d i c e D a r i o F r a n c e s c h i n i a l l a f e s t a d e l l ' U n i t à d i R e g g i o E m i l i a c o n G i u s e p p e C o n t e . " L ' a v v e r s a r i o v i e n e d i p i n t o c o m e u n n e m i c o d a a b b a t t e r e e q u e s t o è m o l t o p e r i c o l o s o . I l g o v e r n o d o v r e b b e g e s t i r e t u t t o q u e s t o e n o n a l i m e n t a r l o . Q u e l l o c h e i n v e c e a b b i a m o v i s t o i n q u e s t e o r e è g e t t a r e b e n z i n a s u l f u o c o , n o n a c q u a " .