M a n t o v a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A d i f f e r e n z a d i q u e l l o c h e c a p i t a v a f i n o a l N o v e c e n t o , q u a n d o g l i S t a t i U n i t i e r a n o p e r c e p i t i s e n z a o m b r a d i d u b b i o c o m e l a p i ù g r a n d e p o t e n z a m o n d i a l e e g l i a l t r i P a e s i s i c o m p o r t a v a n o d i c o n s e g u e n z a , “ o r a , p u r r e s t a n d o e s s i l a p r i m a p o t e n z a d e l p i a n e t a e n o n o s t a n t e i s u o i s f i d a n t i - C i n a e R u s s i a i n t e s t a - s e l a p a s s i n o p i u t t o s t o m a l e , l a d i s t a n z a r e l a t i v a p e r c e p i t a è m i n o r e ” . C o s ì D a r i o F a b b r i , g i o r n a l i s t a e d a n a l i s t a g e o p o l i t i c o , a l c o n v e g n o ‘ I l f u t u r o d e l m o n d o l e g n o : e c o n o m i a c i r c o l a r e e r i s o r s e f o r e s t a l i ’ a M a n t o v a , o r g a n i z z a t o d a R i l e g n o e C o n l e g n o . M i n o r e r i s p e t t o a d u n t e m p o a n c h e l ’ e f f e t t o d e l l e r i c h i e s t e a m e r i c a n e s u l l e d e c i s i o n i d i a l t r i S t a t i : “ O g g i g l i a m e r i c a n i d i c o n o ‘ f a t e q u e s t o , f a t e q u e l l o ’ , m a i r u s s i , i c i n e s i , g l i i n d i a n i , g l i i r a n i a n i o i t u r c h i , s e n t o n o e n o n s e n t o n o - a g g i u n g e F a b b r i - A l c u n i n o n l i a s c o l t a n o p e r n i e n t e , a l t r i u n p o ’ d i p i ù . Q u e s t o c i s c o n v o l g e p e r c h é s i a m o l ’ u n i c a p a r t e d e l p i a n e t a c h e s i e r a c o n v i n t a c h e ‘ l a s t o r i a f o s s e f i n i t a ’ e s e n t i r e p a r l a r e d i t e r z a g u e r r a m o n d i a l e f a g i u s t a m e n t e r a b b r i v i d i r e ” . L a s t e s s a p o r z i o n e d e l m o n d o c h e s i e r a c o n v i n t a d i q u e s t o n o n s i è a c c o r t a “ d i q u e l l o c h e c o n t i n u a v a a s u c c e d e r e f u o r i d a l l e n o s t r e c a m e r e t t e - p u n t u a l i z z a F a b b r i - L a s t o r i a n o n s i f e r m a ” e d u n q u e “ p e r c h é g l i a l t r i d i q u e s t o p i a n e t a d o v r e b b e a c c e t t a r e i l s i s t e m a c h e a b b i a m o c r e a t o n o i o c c i d e n t a l i , s e p p u r c o n a l c u n e r e g o l e a s s o l u t a m e n t e n o b i l i , d a l l a d e m o c r a z i a a i d i r i t t i u m a n i ? I l m o n d o c o n t a p i ù d i 8 m i l i a r d i d i a b i t a n t i e g l i o c c i d e n t a l i s o n o m e n o d i u n m i l i a r d o ” .