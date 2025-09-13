R o m a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o a s s o l u t a m e n t e c o n t r o q u a l s i a s i f o r m a d i v i o l e n z a , q u a l s i a s i f o r m a d i l i n g u a g g i o a g g r e s s i v o , q u a l s i a s i f o r m a d i o d i o c i m a n c h e r e b b e . Q u i n d i i o i n v i t e r e i a n c h e i l g o v e r n o a m o d e r a r e i t o n i a s m e t t e r l a , p a r l o d i T a j a n i , p a r l o d i C i r i a n i , p a r l o d e l l a M e l o n i , a d a l i m e n t a r e q u e s t o v i t t i m i s m o , p a r a d o s s a l m e n t e d i c e n d o d i a b b a s s a r e i t o n i e a c o n t r i b u i r e i n v e c e a d a l z a r l i . P i u t t o s t o f a c c i a n o i l l o r o d o v e r e e g o v e r n i n o s e n e s o n o c a p a c i " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a m a r g i n e d e l l a F e s t a d e l l ' A v a n t i a B o l o g n a . " P e r p a r t e n o s t r a a b b i a m o s e m p r e a v u t o g r a n d e r i s p e t t o p e r l e i s t i t u z i o n i , g r a n d e c o n t r a s t o d i o g n i f o r m a d i v i o l e n z a . S i a m o o v v i a m e n t e p e r l a s o l u z i o n e d i t u t t i i c o n f l i t t i i n m o d o p a c i f i c o , s e m p r e , d o v u n q u e , i n t u t t i g l i s c e n a r i d i g u e r r a " . " E p o i d i r e i , i n s o m m a , è d a v v e r o s o r p r e n d e n t e c h e d a l o r o a r r i v i n o q u e s t i m e s s a g g i . N o n a b b i a m o f a t t o n e s s u n v i t t i m i s m o . Q u a n d o l a v o r a v o g i o r n o e n o t t e p e r s a l v a r e i l p a e s e , m i s o n o a r r i v a t i i n s u l t i v e r a m e n t e i n c r e d i b i l i , g r a v i s s i m i , c h e h a n n o p r o v o c a t o v e r a m e n t e u n ' o n d a t a d ' o d i o i n c r e d i b i l e e n o n s t o q u i a r a c c o n t a r e , p e r c h é n o n l ' h o m a i f a t t o , d e c i n e e d e c i n e d i m i n a c c e d i m o r t e a m e e a i m i e i f a m i l i a r i . Q u i n d i l a s m e t t a n o c o n q u e s t o v i t t i m i s m o c h e d i v e n t a a n c h e i n s o p p o r t a b i l e "