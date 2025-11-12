W a s h i n g t o n , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - D o n a l d T r u m p " n o n h a f a t t o a s s o l u t a m e n t e n u l l a d i m a l e " . L o h a d e t t o l a p o r t a v o c e d e l l a C a s a B i a n c a K a r o l i n e L e a v i t t , d o p o l a p u b b l i c a z i o n e d e l l e m a i l d e l f i n a n z i e r e p e d o f i l o J e f f r e y E p s t e i n c h e a s s i c u r a v a c h e i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o e r a a l c o r r e n t e d e l l e s u e a z i o n i . " Q u e s t e e - m a i l n o n p r o v a n o n u l l a s e n o n c h e i l p r e s i d e n t e T r u m p n o n h a f a t t o a s s o l u t a m e n t e n i e n t e d i m a l e " , h a d i c h i a r a t o l a L e a v i t t d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a .