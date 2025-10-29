R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l M i n i s t e r o h a s o s t e n u t o e c o n t i n u e r à a s o s t e n e r e g l i i n v e s t i m e n t i d e l l e v o s t r e a z i e n d e p e r l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a a t t r a v e r s o l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e . C o n l a L e g g e d i b i l a n c i o p e r i l 2 0 2 6 i n t r o d u r r e m o u n a m i s u r a a u t o m a t i c a , d i s e m p l i c e a c c e s s o e s e n z a v i n c o l i e u r o p e i , c o s t r u i t a i n s i e m e a l m o n d o p r o d u t t i v o . S a r à u n a m a g g i o r a z i o n e s u g l i a m m o r t a m e n t i d e i c o s t i d e g l i i n v e s t i m e n t i i n b e n i s t r u m e n t a l i , m a t e r i a l i e i m m a t e r i a l i , n o n c h é i n i m p i a n t i d a f o n t i e n e r g e t i c h e r i n n o v a b i l i , c o n u n a p r e m i a l i t à a g g i u n t i v a p e r c h i r i d u c e i c o n s u m i e n e r g e t i c i . I n o l t r e , a f a v o r e d e l l e i m p r e s e a t t i v e n e l l a p r o d u z i o n e p r i m a r i a s a r à i n t r o d o t t o u n n u o v o c o n t r i b u t o , s o t t o f o r m a d i c r e d i t o d ’ i m p o s t a , p e r l ’ a c q u i s t o d i b e n i s t r u m e n t a l i 4 . 0 " . E ' i l m e s s a g g i o d e l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o i n v i a t o a l l ' a s s e m b l e a n a z i o n a l e d i U n a i t a l i a , l ' a s s o c i a z i o n e d e i p r o d u t t o r i d i c a r n i a v i c o l e . " S i a m o c o n s a p e v o l i c h e s t a t e a f f r o n t a n d o a l c u n e s f i d e i m p e g n a t i v e a n c h e s u l f r o n t e i n t e r n a z i o n a l e a c a u s a d i u n a c o n c o r r e n z a s p e s s o s l e a l e p r o v e n i e n t e d a P a e s i t e r z i l i b e r i d a l i m i t i l e g a t i a s t a n d a r d d i p r o d u z i o n e e s o s t e n i b i l i t à . I n q u e s t a f a s e d i r i d e f i n i z i o n e d e g l i e q u i l i b r i c o m m e r c i a l i - h a a g g i u n t o - i l G o v e r n o c o n t i n u e r à a p r e s i d i a r e i n e g o z i a t i p o r t a t i a v a n t i d a l l ’ U n i o n e , a n c h e i n v i s t a d i f u t u r e p a r t n e r s h i p c o m e q u e l l a c o n i l M e r c o s u r , i n e g o z i a t i c o n l ’ I n d i a e i p r o s s i m i c o n l e F i l i p p i n e , l a T h a i l a n d i a , l a M a l e s i a , g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i e a l t r i a n c o r a " .