R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' i l 9 8 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o l o g i a ( S i u ) i n c o r s o a l l ' H i l t o n S o r r e n t o P a l a c e a o s p i t a r e l a p r i m a p r e s e n t a z i o n e u f f i c i a l e i n I t a l i a d e l s i s t e m a r o b o t i c o d a V i n c i 5 , n u o v a e q u i n t a g e n e r a z i o n e d e l l a p i a t t a f o r m a c h i r u r g i c a p i ù c o n o s c i u t a e d i f f u s a a l m o n d o , p r o d o t t a d a I n t u i t i v e e d i s t r i b u i t a i n I t a l i a d a a b m e d i c a . U n a p r e s e n z a - r i f e r i s c e l ' a z i e n d a d i s t r i b u t r i c e i n u n a n o t a - c h e n a s c e d a l l a v o l o n t à c o n g i u n t a d i o f f r i r e a l l a c o m u n i t à u r o l o g i c a i t a l i a n a l ' o c c a s i o n e d i c o n f r o n t a r s i i n a n t e p r i m a c o n l ' u l t i m a f r o n t i e r a d e l l a c h i r u r g i a r o b o t i c a , s e m p r e p i ù d i g i t a l e , i n t e g r a t a e s o s t e n i b i l e . L ' a p p u n t a m e n t o è p e r d o m a n i , s a b a t o 8 n o v e m b r e , a l l e 1 8 . 3 0 p r e s s o l o s p a z i o T e c h S u i t e ( S t a n d 4 8 ) d o v e G i u s e p p e C a r r i e r i , p r e s i d e n t e S i u , a c c o m p a g n e r à i p r e s e n t i n e l l a s c o p e r t a d e l n u o v o d a V i n c i 5 . " C o n d a V i n c i 5 - a f f e r m a F r a n c e s c a C e r r u t i , C e o d i a b m e d i c a – s i a p r e u n a n u o v a e r a d e l l a c h i r u r g i a r o b o t i c a , d o v e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s e n s o r i a l i t à e d a t i a c c o m p a g n a n o i l c h i r u r g o i n o g n i f a s e d e l l ' i n t e r v e n t o . P e r a b m e d i c a , c h e h a p o r t a t o i n I t a l i a i l p r i m o s i s t e m a d a V i n c i o l t r e v e n t ' a n n i f a e h a s e g u i t o o g n i t a p p a d e l l a s u a e v o l u z i o n e , q u e s t a p r e s e n t a z i o n e u f f i c i a l e , s u u n p a l c o c o s ì i m p o r t a n t e c o m e q u e l l o d e l l a S i u , r a p p r e s e n t a l a c h i u s u r a d i u n c e r c h i o e l a c o n f e r m a d i u n r u o l o c h e c i v e d e p a r t n e r d e l s i s t e m a s a n i t a r i o n e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a a f a v o r e d i m e d i c i e p a z i e n t i " . I l n u o v o d a V i n c i 5 - i n f o r m a l ' a z i e n d a - è s t a t o c o n c e p i t o p e r t r a s f o r m a r e l a p r a t i c a c h i r u r g i c a a t t r a v e r s o i l m i g l i o r a m e n t o d e i r i s u l t a t i c l i n i c i , l ' a u m e n t o d e l l ' e f f i c i e n z a o p e r a t i v a e l a g e n e r a z i o n e d i d a t i o g g e t t i v i c h e p e r m e t t a n o d i o t t i m i z z a r e i l p r o c e s s o d e c i s i o n a l e e r i d u r r e i c o s t i c o m p l e s s i v i d e l l ' a s s i s t e n z a . I l p o t e n z i a m e n t o d e i s e n s i d e l p e r s o n a l e c h i r u r g i c o , l a m a g g i o r e e f f i c i e n z a o p e r a t i v a , u n a p i a t t a f o r m a i n t e l l i g e n t e c o n u n a p o t e n z a d i e l a b o r a z i o n e 1 0 m i l a v o l t e s u p e r i o r e s o n o s o l o a l c u n e d e l l e i n n o v a z i o n i p i ù s i g n i f i c a t i v e c h e l a n u o v a g e n e r a z i o n e c o n s e n t i r à . A t t u a l m e n t e s o n o p i ù d i 9 m i l a l e p i a t t a f o r m e d a V i n c i d i s t r i b u i t e n e l m o n d o . D o p o g l i S t a t i U n i t i , i n c u i s o n o p r e s e n t i p i ù d i 5 m i l a s i s t e m i r o b o t i c i , l ' E u r o p a r a p p r e s e n t a i l s e c o n d o m e r c a t o , c o n p i ù d i 1 . 5 0 0 i n s t a l l a z i o n i . I n I t a l i a s o n o p i ù d i 2 4 0 i s i s t e m i d a V i n c i d i s t r i b u i t i s u l t e r r i t o r i o . N e l 2 0 2 4 , n e l n o s t r o P a e s e , i p a z i e n t i c h e h a n n o p o t u t o b e n e f i c i a r e d e l l a c h i r u r g i a r o b o t i c a d a V i n c i s o n o s t a t i p i ù d i 5 0 m i l a .