Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - "Se continuiamo così, tra pochi anni lantibiotico-resistenza diventerà una vera e propria catastrofe sanitaria". A lanciare lallarme è Giuseppe Carrieri, presidente della Società italiana di urologia (Siu), in occasione della conferenza stampa 'Antibiotico-resistenze in Urologia' oggi a Roma. "È uniniziativa volta a sensibilizzare non soltanto lopinione pubblica, ma anche la comunità medica e scientifica su un tema di estrema importanza - sottolinea Carrieri - Si stanno sviluppando batteri ormai resistenti a qualsiasi tipo di terapia antibiotica, e questo lega le mani a noi medici, in particolare agli urologi, nel trattamento di patologie comunissime come le cistiti nelle donne o le prostatiti negli uomini". Secondo il presidente della Siu gli antibiotici sono diventati "inefficaci perché usati troppo e male. La nostra giornata punta a richiamare lattenzione sulla necessità di cure mirate, basate su antibiogrammi ed esami specifici, e non più su terapie empiriche o sullautogestione dei pazienti". Nel corso dellincontro è stato presentato anche il progetto Maga Make antibiotics great again, "uniniziativa ha aggiunto che vuole promuovere il corretto uso degli antibiotici". "Questanno lOrganizzazione mondiale della sanità ha segnalato un incremento del 40% delle antibiotico-resistenze: un dato che dimostra come il problema stia diventando sempre più urgente" ha concluso Carrieri.