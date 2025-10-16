R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S e c o n t i n u i a m o c o s ì , t r a p o c h i a n n i l ’ a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a d i v e n t e r à u n a v e r a e p r o p r i a c a t a s t r o f e s a n i t a r i a " . A l a n c i a r e l ’ a l l a r m e è G i u s e p p e C a r r i e r i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o l o g i a ( S i u ) , i n o c c a s i o n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a ' A n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z e i n U r o l o g i a ' o g g i a R o m a . " È u n ’ i n i z i a t i v a v o l t a a s e n s i b i l i z z a r e n o n s o l t a n t o l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a , m a a n c h e l a c o m u n i t à m e d i c a e s c i e n t i f i c a s u u n t e m a d i e s t r e m a i m p o r t a n z a - s o t t o l i n e a C a r r i e r i - S i s t a n n o s v i l u p p a n d o b a t t e r i o r m a i r e s i s t e n t i a q u a l s i a s i t i p o d i t e r a p i a a n t i b i o t i c a , e q u e s t o l e g a l e m a n i a n o i m e d i c i , i n p a r t i c o l a r e a g l i u r o l o g i , n e l t r a t t a m e n t o d i p a t o l o g i e c o m u n i s s i m e c o m e l e c i s t i t i n e l l e d o n n e o l e p r o s t a t i t i n e g l i u o m i n i " . S e c o n d o i l p r e s i d e n t e d e l l a S i u g l i a n t i b i o t i c i s o n o d i v e n t a t i " i n e f f i c a c i p e r c h é u s a t i t r o p p o e m a l e . L a n o s t r a g i o r n a t a p u n t a a r i c h i a m a r e l ’ a t t e n z i o n e s u l l a n e c e s s i t à d i c u r e m i r a t e , b a s a t e s u a n t i b i o g r a m m i e d e s a m i s p e c i f i c i , e n o n p i ù s u t e r a p i e e m p i r i c h e o s u l l ’ a u t o g e s t i o n e d e i p a z i e n t i " . N e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o è s t a t o p r e s e n t a t o a n c h e i l p r o g e t t o M a g a – M a k e a n t i b i o t i c s g r e a t a g a i n , " u n ’ i n i z i a t i v a – h a a g g i u n t o – c h e v u o l e p r o m u o v e r e i l c o r r e t t o u s o d e g l i a n t i b i o t i c i " . " Q u e s t ’ a n n o l ’ O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à h a s e g n a l a t o u n i n c r e m e n t o d e l 4 0 % d e l l e a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z e : u n d a t o c h e d i m o s t r a c o m e i l p r o b l e m a s t i a d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù u r g e n t e " h a c o n c l u s o C a r r i e r i .