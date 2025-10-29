L ' A v a n a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' u r a g a n o M e l i s s a h a c a u s a t o " i n g e n t i d a n n i " a C u b a d o p o a v e r t o c c a t o t e r r a d u r a n t e l a n o t t e s u l l a c o s t a m e r i d i o n a l e d e l l ' i s o l a . L o h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e M i g u e l D i a z - C a n e l . " È s t a t a u n a m a t t i n a t a m o l t o d i f f i c i l e " , h a s c r i t t o s u i s o c i a l . " I d a n n i s o n o i n g e n t i e l ' u r a g a n o M e l i s s a è a n c o r a i n t e r r i t o r i o c u b a n o . E s o r t o l a n o s t r a g e n t e a n o n a b b a s s a r e l a g u a r d i a , a m a n t e n e r e l a d i s c i p l i n a e a r i m a n e r e a l r i p a r o " .