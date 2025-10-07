R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - V e n e r d ì a l l e 1 2 , l ’ U n i v e r s i t à L u m ' G i u s e p p e D e g e n n a r o ' a c c o g l i e r à l e p r o p r i e m a t r i c o l e c o n i l W e l c o m e D a y . D o p o i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d e l R e t t o r e , A n t o n e l l o G a r z o n i , d e l l a D i r e t t r i c e G e n e r a l e , A n t o n e l l a R a g o , e d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e g l i S t u d e n t i , L u i g i P i e t r a n t o n i o , l ’ e v e n t o s a r à a r r i c c h i t o d a l l ’ i n t e r v e n t o d e l l ’ a r t i s t a L u i g i L o q u a r t o , o s p i t e d e l l a g i o r n a t a . S i n d a l l a m a t t i n a l ’ a r t i s t a l a v o r e r à a l l a r e a l i z z a z i o n e d i T r o p i c a l i a 2 5 , u n ’ o p e r a m u r a l e s u l t e m a d e l l a n a t u r a e d e l l a s u a e v o l u z i o n e , p e n s a t a c o m e m e t a f o r a d e l l a c r e s c i t a p e r s o n a l e c h e a c c o m p a g n a i l p e r c o r s o d i s t u d i . L a r i c e r c a d i L o q u a r t o s i c o n c e n t r a s u l l a s t r a t i f i c a z i o n e p i t t o r i c a : p a s s a g g i m o n o c r o m i c h e s i s o v r a p p o n g o n o g e n e r a n d o u n p a t t e r n u n i c o e i r r i p e t i b i l e , i n c u i b o c c i o l i , f o g l i e e r a m i s i i n t r e c c i a n o c o m e i n u n s i m b o l i c o p e r c o r s o d i v i t a . L ’ o p e r a e n t r e r à a f a r p a r t e d e l l a c o l l e z i o n e p e r m a n e n t e d e l l ’ A t e n e o , d i v e n t a n d o u n i n v i t o c o s t a n t e a l l a b e l l e z z a e a l l a f o r m a z i o n e p e r t u t t i g l i s t u d e n t i . I l p e r c o r s o a r t i s t i c o d i L u i g i L o q u a r t o è p r o f o n d a m e n t e l e g a t o a l l a n a t u r a e a l l e s u e f o r m e , i n t e s e c o m e a p p u n t i d i u n a g e o m e t r i a o r g a n i c a . I n p a r t i c o l a r e , l a s u a r i c e r c a s i c o n c e n t r a s u l l ’ e l e m e n t o d e l l a p i e t r a , m a t e r i a c h e c a r a t t e r i z z a i n m a n i e r a i d e n t i t a r i a i l p a e s a g g i o d e l l a s u a t e r r a , l a P u g l i a . D a i m u r i a s e c c o a i t r u l l i , f i n o a l l e s p i a g g e d i c i o t t o l i , i s u o i l a v o r i r e s t i t u i s c o n o a c c u m u l i e s t r a t i f i c a z i o n i c h e d i v e n t a n o s e g n i s i m b o l i c i d i r e s i s t e n z a , m e m o r i a e t r a s f o r m a z i o n e . L a g i o r n a t a s a r à i n o l t r e a c c o m p a g n a t a d a A m b i e n t S o u n d s c a p e , p r o g e t t o d e l s o u n d a r t i s t F r a n c e s c o D a r a r i o , c o n l a c u r a a r t i s t i c a d e l B i g – B a r i I n t e r n a t i o n a l G e n d e r F e s t i v a l .