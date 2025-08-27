R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P e r c h i s o g n a u n f u t u r o c o m e p r o f e s s i o n i s t a d e l l a n u t r i z i o n e , è i m p e r d i b i l e l ’ a p p u n t a m e n t o d e l p r o s s i m o 5 s e t t e m b r e : a l l e o r e 1 2 , i n f a t t i , i n d i r e t t a s t r e a m i n g d a l l ’ a u l a m a g n a d i U n i C o n g r e s s , a v r à l u o g o l ’ o p e n d a y d e l c o r s o d i l a u r e a m a g i s t r a l e i n S c i e n z e d e l l a n u t r i z i o n e u m a n a d e l l ’ u n i v e r s i t à U n i C a m i l l u s . L ’ e v e n t o è s t a t o p e n s a t o p e r f a r c o n o s c e r e a t u t t i u n p e r c o r s o d i s t u d i c h e c o n i u g a p a s s i o n e , i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a e i m p a t t o s o c i a l e , e l e c u i i s c r i z i o n i s o n o a p e r t e f i n o a l l e o r e 1 3 d e l 1 0 s e t t e m b r e 2 0 2 5 . A g u i d a r e l a p r e s e n t a z i o n e s a r a n n o a l c u n i d e i p r o t a g o n i s t i d e l l a d i d a t t i c a U n i C a m i l l u s : C o s t a n z a M o n t a g n a ( m a n a g e r d i d a t t i c o d e l c o r s o d i l a u r e a ) , M a r c o M a r c h e t t i , G i a c o m o L a z z a r i n o , R o s a M a r i a P a r a g l i o l a e M a r i a S o r r e n t i n o . D o c e n t i a p p a s s i o n a t i e c o i n v o l t i , o r m a i v o l t i s t o r i c i d i U n i C a m i l l u s e d i q u e s t o p e r c o r s o a c c a d e m i c o , c h e o f f r i r a n n o u n a p a n o r a m i c a c h i a r a e a p p r o f o n d i t a s u l p i a n o d i s t u d i , s u l l e o p p o r t u n i t à p r o f e s s i o n a l i e s u l l e t a n t e e s p e r i e n z e p r a t i c h e c h e c a r a t t e r i z z a n o i l p e r c o r s o f o r m a t i v o . O l t r e a l t e a m d o c e n t e , l ’ O p e n D a y d a r à s p a z i o a c h i h a g i à v i s s u t o e s t a v i v e n d o l ’ e s p e r i e n z a i n U n i C a m i l l u s : s a r a n n o i n f a t t i i n c o l l e g a m e n t o a l c u n i l a u r e a t i e / o s t u d e n t i , p e r c o n d i v i d e r e i n p r i m a p e r s o n a i l v a l o r e d e l c o r s o d i l a u r e a . I l a u r e a t i r a c c o n t e r a n n o i l l o r o p e r c o r s o , s o f f e r m a n d o s i n o n s o l o s u l s u c c e s s o p r o f e s s i o n a l e r a g g i u n t o g r a z i e a l t i t o l o c o n s e g u i t o e a l l e n o z i o n i a p p r e s e , m a a n c h e s u a t t i v i t à d i g r a n d e i m p o r t a n z a s o c i a l e s v o l t e d u r a n t e i l b i e n n i o f o r m a t i v o . T r a q u e s t i i ' p r o g e t t i s c u o l a ' , i n i z i a t i v e c o n c r e t e c h e l i h a n n o v i s t i p r o t a g o n i s t i n e l p o r t a r e l a c u l t u r a d e l l ’ a l i m e n t a z i o n e e d e l l a s a l u t e n e l l e s c u o l e . E s p e r i e n z e c h e m o s t r a n o c o m e l o s t u d i o d e l l a n u t r i z i o n e p o s s a a v e r e u n i m p a t t o r e a l e e i m m e d i a t o s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e . G l i s t u d e n t i , i n v e c e , o f f r i r a n n o u n o s g u a r d o a u t e n t i c o e ' i n d i r e t t a ' s u l q u o t i d i a n o d e l l a v i t a u n i v e r s i t a r i a , t r a l e z i o n i , l a b o r a t o r i e p r o g e t t i . U n ’ o c c a s i o n e i r r i n u n c i a b i l e p e r c a p i r e d a v i c i n o c o s a s i g n i f i c a s t u d i a r e S c i e n z e d e l l a n u t r i z i o n e u m a n a i n U n i C a m i l l u s . L ' o p e n d a y è l ’ o p p o r t u n i t à p e r f e t t a p e r c o n o s c e r e i n a n t e p r i m a l ’ a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e d e l c o r s o d i l a u r e a , p e r s c o p r i r e l e o p p o r t u n i t à d i c a r r i e r a n e l m o n d o d e l l a n u t r i z i o n e , e p e r f a r e d o m a n d e i n d i r e t t a e i n t e r a g i r e c o n d o c e n t i e s t u d e n t i , s o d d i s f a c e n d o o g n i d u b b i o o c u r i o s i t à . P e r p a r t e c i p a r e a l l ’ o p e n d a y , è n e c e s s a r i o c o m p i l a r e i l f o r m r a g g i u n g i b i l e a q u e s t o l i n k : h t t p s : / / u n i c a m i l l u s . o r g / l a n d i n g - o p e n - d a y - s c i e n z e - n u t r i z i o n e - u m a n a / . L e i s c r i z i o n i a l b a n d o p e r l ’ a m m i s s i o n e a l c o r s o d i l a u r e a m a g i s t r a l e i n S c i e n z e d e l l a n u t r i z i o n e u m a n a s o n o a p e r t e f i n o a l 1 0 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , o r e 1 3 : 0 0 . L ’ i s c r i z i o n e a v v i e n e t r a m i t e i l p o r t a l e G O M P : h t t p s : / / u n i c a m i l l u s - s t u d e n t i . g o m p . i t / L o g i n / I n d e x ? R e t u r n U r l = % 2 f . I l c o r s o d i l a u r e a h a u n a d u r a t a b i e n n a l e e s i s v o l g e p r i n c i p a l m e n t e i n m o d a l i t à m i s t a , c o n u n a p r e v a l e n z a d i l e z i o n i o n l i n e , s e n z a o b b l i g o d i f r e q u e n z a . L ’ a c c e s s o è a n u m e r o l i m i t a t o e s e l e z i o n a t o s u l l a b a s e d e i t i t o l i p o s s e d u t i . P o s s o n o p a r t e c i p a r e a l l a s e l e z i o n e i l a u r e a t i i n F a r m a c i a , S c i e n z e M o t o r i e , D i e t i s t i c a , S c i e n z e B i o l o g i c h e , M e d i c i n a , S c i e n z e e T e c n o l o g i e A l i m e n t a r i , o l t r e a d a l t r i l a u r e a t i i n p o s s e s s o d i s p e c i f i c i c r e d i t i f o r m a t i v i u n i v e r s i t a r I ( C f u ) . È i n o l t r e p o s s i b i l e i s c r i v e r s i a l s e c o n d o a n n o d e l c o r s o , p r e v i o r i c o n o s c i m e n t o d e g l i e s a m i s o s t e n u t i p r e s s o a l t r i a t e n e i . P e r m a g g i o r i d e t t a g l i e a g g i o r n a m e n t i s u l b a n d o , è p o s s i b i l e v i s i t a r e l a p a g i n a : h t t p s : / / u n i c a m i l l u s . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / b a n d i _ a m m i s s i o n e / 2 0 2 5 - 2 0 2 6 / d r _ 3 0 5 - 2 0 2 5 _ b a n d o - s n u - 2 0 2 5 - 2 0 2 6 - c m . p d f . P e r a v e r e i n f o r m a z i o n i s u l l ’ O p e n D a y , s c r i v e r e a n u t r i z i o n e . u m a n a @ u n i c a m i l l u s . o r g .