R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n n o v a z i o n e e c o m p e t e n z e a l s e r v i z i o d e l l a s a l u t e e d e l b e n e s s e r e i n t e g r a t o d e g l i a n i m a l i d o m e s t i c i e d e l l ' u o m o , i n u n c o n t e s t o d i d a t t i c o a l l ' a v a n g u a r d i a c h e g u a r d a a l f u t u r o . E ' i l m a n i f e s t o d e l p r o g e t t o , u n i c o n e l s u o g e n e r e , d e s t i n a t o a s e g n a r e u n a s v o l t a n e l l a m e d i c i n a v e t e r i n a r i a i n I t a l i a : i l P o l i c l i n i c o v e t e r i n a r i o G r e g o r i o V I I - G r u p p o C a ' Z a m p a , g r a z i e a u n a c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a , d i v e n t e r à i l p i ù g r a n d e o s p e d a l e d i d a t t i c o v e t e r i n a r i o d e l P a e s e . A p a r t i r e d a l p r o s s i m o a n n o a c c a d e m i c o - i n f o r m a u n a n o t a - i l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a v e t e r i n a r i a d i R o m a T o r V e r g a t a a v r à s e d e a l l ' i n t e r n o e n e g l i s p a z i a d i a c e n t i a l p o l i c l i n i c o , d o v e n a s c e r a n n o a u l e e l a b o r a t o r i d e d i c a t i a g l i s t u d e n t i d e l t e r z o , q u a r t o e q u i n t o a n n o , c h e p o t r a n n o c o s ì g o d e r e d i u n a p i e n a c o n t i n u i t à t r a l a d i d a t t i c a t e o r i c a e q u e l l a p r a t i c a i n u n c o n t e s t o d ' e c c e l l e n z a , a l f i a n c o d e i m i g l i o r i p r o f e s s i o n i s t i d e l s e t t o r e . " L a c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' u n i v e r s i t à d i T o r V e r g a t a r a p p r e s e n t a u n p a s s o d e c i s i v o p e r l ' i n n o v a z i o n e n e l l a m e d i c i n a v e t e r i n a r i a i t a l i a n a - a f f e r m a G i o v a n n a S a l z a , F o u n d e r e p r e s i d e n t e d e l G r u p p o C a ' Z a m p a - O f f r i r e a g l i s t u d e n t i l a p o s s i b i l i t à d i f o r m a r s i i n u n a s t r u t t u r a d ' e c c e l l e n z a , a s t r e t t o c o n t a t t o c o n p r o f e s s i o n i s t i e t e c n o l o g i e a l l ' a v a n g u a r d i a , s i g n i f i c a p r e p a r a r l i c o n c r e t a m e n t e a l l e s f i d e d e l m o n d o d e l l a v o r o . S i a m o u n i t i d a l l ' o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a i n t e g r a t a O n e H e a l t h e d i c r e a r e u n m o d e l l o i n c u i f o r m a z i o n e , r i c e r c a e p r a t i c a c l i n i c a s i a n o i n c o s t a n t e s i n e r g i a " . F o n d a t o n e l 1 9 8 4 e o g g i p a r t e d e l G r u p p o C a ' Z a m p a - s i l e g g e i n u n a n o t a - i l P o l i c l i n i c o v e t e r i n a r i o G r e g o r i o V I I è d a o l t r e 4 0 a n n i u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e n e l l a m e d i c i n a v e t e r i n a r i a . C o n u n a é q u i p e d i o l t r e 7 0 m e d i c i v e t e r i n a r i , 4 0 m i l a c a s i c l i n i c i l ' a n n o e t e c n o l o g i e d i a g n o s t i c h e e t e r a p e u t i c h e d i u l t i m a g e n e r a z i o n e , l a s t r u t t u r a r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o d i i n n o v a z i o n e , c o m p e t e n z a e c u r a i n t e g r a t a . O g g i i l p o l i c l i n i c o s i t r o v a i n u n a n u o v a s e d e d i o l t r e 8 . 0 0 0 m q d i s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a d i c u i 3 . 0 0 0 m q o c c u p a t i d a l l ' o s p e d a l e c o n 3 0 a m b u l a t o r i , u n b l o c c o c h i r u r g i c o c o s t i t u i t o d a d i v e r s e s a l e c h i r u r g i c h e , s a l e p r e p a r a z i o n e c h i r u r g i c a e p r e a n e s t e s i a , u n a s a l a r i s v e g l i o , u n a s a l a d i s t e r i l i z z a z i o n e e u n a d i p r e p a r a z i o n e m e d i c i , o l t r e 1 0 0 d e g e n z e , u n a T a c , u n a r i s o n a n z a m a g n e t i c a e u n a m p i o l a b o r a t o r i o d i a n a l i s i i n t e r n o , c h e f a n n o d e l l a n u o v a s e d e u n o d e g l i o s p e d a l i v e t e r i n a r i p i ù m o d e r n i e a t t r e z z a t i d ' E u r o p a , i l p i ù i m p o r t a n t e a R o m a e i n I t a l i a p e r c u r e p r e v e n t i v e f i r s t o p i n i o n e s p e c i a l i s t i c h e . L a p r i m a p a r t n e r s h i p i n I t a l i a t r a u n ' u n i v e r s i t à p u b b l i c a e u n o s p e d a l e v e t e r i n a r i o p r i v a t o s i b a s a s u u n a s i n e r g i a c h e m e t t e a d i s p o s i z i o n e d i 8 0 s t u d e n t i p e r a n n o u n a m b i e n t e d i a p p r e n d i m e n t o u n i c o , d o v e d i d a t t i c a t e o r i c a , e d e s p e r i e n z a c l i n i c a s i i n t r e c c e r a n n o p e r f o r m a r e p r o f e s s i o n i s t i p r o n t i a d a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l a s a l u t e a n i m a l e e a m b i e n t a l e d e l f u t u r o . " I n t e g r a r e l a d i d a t t i c a u n i v e r s i t a r i a c o n l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a i n u n a s t r u t t u r a c o m e l a n o s t r a - s o t t o l i n e a V a l e r i o D i M a r z i o , d i r e t t o r e s a n i t a r i o d e l P o l i c l i n i c o v e t e r i n a r i o G r e g o r i o V I I - s i g n i f i c a o f f r i r e a g l i s t u d e n t i u n ' e s p e r i e n z a f o r m a t i v a r e a l e e c o m p l e t a . L a v o r e r a n n o a c c a n t o a m e d i c i e s p e r t i , a f f r o n t a n d o c a s i c l i n i c i c o m p l e s s i e p o t r a n n o u t i l i z z a r e t e c n o l o g i e d i u l t i m a g e n e r a z i o n e . E ' u n m o d e l l o f o r m a t i v o c h e g u a r d a a l l e m i g l i o r i e s p e r i e n z e i n t e r n a z i o n a l i e c h e p o r t e r à g r a n d i b e n e f i c i a n c h e a l l a q u a l i t à d e l l a m e d i c i n a v e t e r i n a r i a i n I t a l i a " . I l p r o g e t t o - p r o s e g u e l a n o t a - s i i s p i r a a i p r i n c i p i O n e H e a l t h , l a v i s i o n e o l i s t i c a c h e r i c o n o s c e i l l e g a m e p r o f o n d o t r a l a s a l u t e d e l l ' u o m o , d e g l i a n i m a l i e d e l l ' a m b i e n t e . A n c h e p e r q u e s t o u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l l a f o r m a z i o n e i n o s p e d a l e v e r t e r à s u l l a g e s t i o n e d e l r a p p o r t o c o n i p r o p r i e t a r i , n e l l ' o t t i c a d i p r e s e r v a r e a l m e g l i o i l b e n e s s e r e i n t e g r a t o t r a p e t e p r o p r i e t a r i o . " L a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l P o l i c l i n i c o v e t e r i n a r i o G r e g o r i o V I I - G r u p p o C a ' Z a m p a d i m o s t r a c o m e l ' u n i v e r s i t à p o s s a r i n n o v a r s i c o s t r u e n d o a l l e a n z e c a p a c i d i u n i r e r i c e r c a , i n n o v a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à - d i c h i a r a N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n , r e t t o r e d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a - P o r t a r e l a d i d a t t i c a a l l ' i n t e r n o d i u n a g r a n d e s t r u t t u r a c l i n i c a s i g n i f i c a o f f r i r e a g l i s t u d e n t i u n ' e s p e r i e n z a f o r m a t i v a c o m p l e t a , d o v e c o n o s c e n z a e p r a t i c a s i i n c o n t r a n o o g n i g i o r n o . E ' i n q u e s t o i n t r e c c i o c h e l a v i s i o n e O n e H e a l t h t r o v a l a s u a f o r m a p i ù a u t e n t i c a : u n ' u n i c a s a l u t e c h e r i g u a r d a p e r s o n e , a n i m a l i e a m b i e n t e . P e r i l n o s t r o a t e n e o n o n è s o l o u n p a s s o a v a n t i n e l l a f o r m a z i o n e v e t e r i n a r i a , m a u n m o d o d i i n t e r p r e t a r e i l r u o l o d e l l ' u n i v e r s i t à a n c h e c o m e s p a z i o d i c o o p e r a z i o n e , d i r i c e r c a c o n d i v i s a e d i d i a l o g o c o s t a n t e c o n i l t e r r i t o r i o " . A c o n f e r m a r e l a c e n t r a l i t à d e g l i a n i m a l i d o m e s t i c i n e l l a s o c i e t à e l ' a t t e n z i o n e p e r l a l o r o s a l u t e a r r i v a a n c h e l a n u o v a r i c e r c a I p s o s p e r C a ' Z a m p a ( o t t o b r e 2 0 2 5 ) , c h e f o t o g r a f a l ' e v o l u z i o n e d e l r u o l o d e l v e t e r i n a r i o n e l l a c u r a d e i p e t . I n p a r t i c o l a r e : i l 6 6 % d e g l i i n t e r v i s t a t i h a a c c o l t o u n a n i m a l e i n c a s a , d i c u i c i r c a l a m e t à s o n o t r o v a t e l l i o a d o z i o n i d a c a n i l i o g a t t i l i ; i l 3 1 % p o s s i e d e p i ù d i u n a n i m a l e ; p e r i l 4 3 % d e g l i i n t e r v i s t a t i r i e m p i o n o l a v i t a e d a n n o g i o i a e f e l i c i t à , a s s i c u r a n d o u n b e n e s s e r e e m o t i v o e m e n t a l e ; p e r i l 7 1 % i l p e t è r a g i o n e p e r f a r e p i ù a t t i v i t à f i s i c a e a n c h e p e r a v e r e g u a d a g n a t o u n a m i g l i o r f o r m a f i s i c a , m e n t r e p e r i l 6 1 % è d i v e n t a t a l a p r i n c i p a l e f o r m a d i e s e r c i z i o f i s i c o . L a r i c e r c a r i l e v a a n c h e u n a n u o v a c o n s a p e v o l e z z a v e r s o l a p r e v e n z i o n e : 7 p r o p r i e t a r i s u 1 0 p o r t a n o i l p r o p r i o a n i m a l e d a l v e t e r i n a r i o d a 2 a 4 v o l t e l ' a n n o ; p e r i l 9 5 % l a p r e v e n z i o n e è u n v a l o r e i m p o r t a n t e e 9 s u 1 0 p r e f e r i s c o n o i n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e p i u t t o s t o c h e c u r a r e u n a m a l a t t i a . I n o l t r e , i l 9 8 % d e i p r o p r i e t a r i h a f i d u c i a n e l p r o p r i o v e t e r i n a r i o . S o l o i l 1 2 % i n t e r p e l l a i l v e t e r i n a r i o e s c l u s i v a m e n t e q u a n d o i l p r o p r i o p e t s t a m a l e , p e r g l i a l t r i è i l c o n s u l e n t e c h e g u i d a i l p r o p r i e t a r i o i n t u t t e l e s u e d e c i s i o n i l e g a t e a l l a v i t a d e l p e t . M a c o s a r e n d e u n v e t e r i n a r i o d a v v e r o d ' e c c e l l e n z a ? P e r 1 p r o p r i e t a r i o s u 2 c o n t a s o p r a t t u t t o l ' e m p a t i a , e p e r 1 s u 3 s o n o i m p o r t a n t i a n c h e l e c o m p e t e n z e t e c n i c h e s u p e r i o r i ( 3 0 % ) e d a u n a c o m u n i c a z i o n e c h i a r a e t r a s p a r e n t e ( 3 0 % ) . E l e m e n t i q u e s t i c h e r a p p r e s e n t a n o c h i a r e i n d i c a z i o n i p e r u n a n u o v a g e n e r a z i o n e d i p r o f e s s i o n i s t i c h i a m a t i a d a v e r e e c c e l l e n t i c o m p e t e n z e c l i n i c h e c o m b i n a t e a d e f f i c a c e c a p a c i t à d i i n f o r m a r e e g u i d a r e i p r o p r i e t a r i . U n a p e r c e n t u a l e i m p o r t a n t e , 1 p r o p r i e t a r i o s u 3 , p r e f e r i s c e u n a s t r u t t u r a c l i n i c a b e n o r g a n i z z a t a a l s i n g o l o p r o f e s s i o n i s t a e a g u i d a r e n e l l a s c e l t a , d o p o o r a r i f l e s s i b i l i e r e p e r i b i l i t à , p e r o l t r e i l 4 0 % è p o t e r d i s p o r r e d i u n t e a m q u a l i f i c a t o d i p r o f e s s i o n i s t i , o l t r e c h e d i u n s e r v i z i o p i ù e f f i c a c e : u n ' o r g a n i z z a z i o n e p i ù e f f i c i e n t e ( 2 5 % ) , g a r a n z i e s u u n s e r v i z i o d i q u a l i t à ( 2 5 % ) , u n a s t r u m e n t a z i o n e a l l ' a v a n g u a r d i a ( 2 5 % ) , m a g g i o r e a t t e n z i o n e e t e m p o d e d i c a t o a l c l i e n t e ( c i r c a 2 0 % ) . C r e s c e a n c h e i l d e s i d e r i o d i u n s e r v i z i o t e c n o l o g i c a m e n t e a v a n z a t o : i l 2 5 % a u s p i c a l ' i n t r o d u z i o n e d e l l a t e l e m e d i c i n a , i l 2 5 % d i u n A p p d i c o l l e g a m e n t o c o n i l v e t e r i n a r i o , o l t r e i l 2 0 % l ' u s o d i t e c n o l o g i a a v a n z a t e p e r d i a g n o s t i c a e t r a t t a m e n t i . I n f i n e , i l 7 5 % d e g l i i n t e r v i s t a t i r i t i e n e i c o s t i v e t e r i n a r i g i u s t i o a c c e t t a b i l i , m e n t r e 1 s u 2 a u s p i c a u n ' I v a r i d o t t a ( o g g i a l 2 2 % ) e m a g g i o r i a g e v o l a z i o n i o d e t r a z i o n i f i s c a l i p e r m i g l i o r a r e l ' a c c e s s i b i l i t à a l l e c u r e . " I d a t i I p s o s c i r a c c o n t a n o u n a n u o v a g e n e r a z i o n e d i p e t o w n e r p i ù c o n s a p e v o l i , a t t e n t i e d e s i d e r o s i d i q u a l i t à e i n n o v a z i o n e - c o n c l u d e S a l z a - E ' p r o p r i o s u q u e s t e e s i g e n z e c h e s i f o n d a i l n o s t r o p r o g e t t o d i o s p e d a l e d i d a t t i c o : f o r m a r e v e t e r i n a r i c a p a c i d i u n i r e e m p a t i a , c o m p e t e n z a e t e c n o l o g i a p e r r i s p o n d e r e a l l e n u o v e a s p e t t a t i v e d e i p r o p r i e t a r i e d e i l o r o a n i m a l i " .