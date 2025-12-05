R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " S v e g l i a G i o r g i a ! A v e t e f a t t o u n a r i f o r m a c o n i p i e d i e o r a r i s c h i a m o d i a v e r e m e n o m e d i c i l a u r e a t i . E p i ù r a g a z z i a r r a b b i a t i c o n u n P a e s e d o v e d o v r e b b e c o n t a r e i l m e r i t o e i n v e c e i l G o v e r n o d i m o s t r a i n c o m p e t e n z a e s u p e r f i c i a l i t à . I t a l i a V i v a è a l f i a n c o d e i r a g a z z i d i M e d i c i n a , o g g i p i ù c h e m a i " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a e n e w s a p r o p o s i t o d e l s e m e s t r e f i l t r o a l l a f a c o l t à d i M e d i c i n a .