B a r i , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - ' U n i v e r s i t à p i ù i m p r e n d i t o r i a l e ' . C o n q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o l ’ U n i v e r s i t à L u m è s t a t a p r e m i a t a i n o c c a s i o n e d e l l a g i o r n a t a f i n a l e d e l l a d i c i o t t e s i m a e d i z i o n e d e l l a S t a r t C u p P u g l i a 2 0 2 5 , o r g a n i z z a t a d a l l ' A r t i P u g l i a , l ’ A g e n z i a r e g i o n a l e p e r l a t e c n o l o g i a , i l t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o e l ' i n n o v a z i o n e . A v a l u t a r e i p r o g e t t i e d e c r e t a r e i v i n c i t o r i è s t a t a u n a g i u r i a d i e s p o n e n t i d e l m o n d o i m p r e n d i t o r i a l e e s c i e n t i f i c o . l p r e m i o è s t a t o r i c o n o s c i u t o p o i c h é l a L u m h a p a r t e c i p a t o a l l a c o m p e t i z i o n e c o n i l m a g g i o r n u m e r o d i t e a m c o n i d e e t e c h n o l o g y i n t e n s i v e , r i s p e t t o a g l i a l t r i a t e n e i p u g l i e s i . “ I l p r e m i o r i c e v u t o - a f f e r m a i l r e t t o r e d e l l a L u m A n t o n e l l o G a r z o n i - r a f f o r z a l a n o s t r a i d e n t i t à d i a t e n e o i m p r e n d i t o r i a l e e c o n s o l i d a l ’ i m p e g n o d e l l a L u m p e r l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a d ’ i m p r e s a e n e l l ’ i n n o v a z i o n e a t u t t o c a m p o . L a p r e s e n z a d e i n u o v i d i p a r t i m e n t i d i M e d i c i n a e I n g e g n e r i a c i c o n s e n t e o g g i d i g i o c a r e u n r u o l o s e m p r e p i ù r i l e v a n t e n e l l o s v i l u p p o d i b r e v e t t i e d i n u o v e s p i n - o f f a c c a d e m i c h e o r i g i n a t e d a i n o s t r i r i c e r c a t o r i , r a f f o r z a n d o l a n o s t r a a t t i v i t à d i t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o e d i T e r z a M i s s i o n e ” . “ I l r i c o n o s c i m e n t o d i ' U n i v e r s i t à i m p r e n d i t o r i a l e ' - e v i d e n z i a G i u s t i n a S e c u n d o , p r o - r e t t r i c e a l l ' I n n o v a z i o n e e T e r z a M i s s i o n e - è i l r i s u l t a t o d i u n g r a n d e l a v o r o d i s q u a d r a e d e l l a c o n t a m i n a z i o n e d i c o m p e t e n z e m e d i c h e , i n g e g n e r i s t i c h e e d i I n n o v a z i o n e T e c n o l o g i c a , p r e s e n t i n e i D i p a r t i m e n t i d i M e d i c i n a e I n g e g n e r i a L o s p i r i t o d i i m p r e n d i t o r i a l i t à a c o n n o t a z i o n e t e c n o l o g i c a s i b a s e s u l l ' i m p e g n o n e l l a r i c e r c a e p e r v a d e s i a i l c o r p o d o c e n t e c h e g l i s t u d e n t i , a t t r a v e r s o l e n u m e r o s e a t t i v i t à d i i n n o v a z i o n e e T e r z a M i s s i o n e , f i n a l i z z a t e a l t e c h n o l o g y t r a n s f e r s u l t e r r i t o r i o ” . S o n o t r e i t e a m c h e h a n n o p r e s o p a r t e a l l a f i n a l e . T e a m M y o . F i g , c o m p o s t o d a A l f o n s o S a v a s t a n o , E u g e n i o L i p a r i e D e b o r a h F r a t a n t o n i o , c h e h a p r o p o s t o s o l u z i o n i i n n o v a t i v e p e r l a c h i r u r g i a o f t a l m i c a m i n i - i n v a s i v a e l a p r e v e n z i o n e d e l l a m i o p i a p a t o l o g i c a , c o n l ’ i d e a d i r e a l i z z a r e u n o s t r u m e n t o p e r i l c r o s s - l i n k i n g s c l e r a l e , m o d e l l i p r e d i t t i v i e s o f t w a r e p e r d i a g n o s i e f o l l o w - u p , c h e s i è c l a s s i f i c a t o T e r z o p o s t o . T e a m P e r i o G P T , c o m p o s t o d a G i u s t i n a S e c u n d o , G i u s e p p e T r o i a n o e G i u s e p p e L o s e t o c h e h a s v i l u p p a t o u n m o d e l l o d i A I a p p l i c a t o a l l a p a r a d o n t o l o g i a , c h e s i è c l a s s i f i c a t o a l q u a r t o p o s t o . T e a m i M e n s a , c o m p o s t o d a s t u d e n t i d i I n g e g n e r i a g e s t i o n a l e m a g i s t r a l e , D e m e t r i o T r u n f i o , F e r d i n a n d o P o t e n z a , A n t o n i o T o n d i e A n n a M e z z a p e s a , c h e h a s v i l u p p a t o u n ’ a p p l i c a z i o n e i n n o v a t i v a p r o g e t t a t a p e r c e n t r a l i z z a r e e s e m p l i f i c a r e l ’ a c c e s s o a i s e r v i z i m e n s a n e l l a R e g i o n e P u g l i a , s f r u t t a n d o i d a t i a p e r t i f o r n i t i d a A d i s u P u g l i a e d a l p o r t a l e r e g i o n a l e d a t i . p u g l i a . i t .