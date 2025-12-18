R o m a , 1 8 d i c ( A d n k r o n o s ) - " S u l d i r i t t o a l l o s t u d i o u n i v e r s i t a r i o s i a p r e u n ’ e m e r g e n z a c h e p u ò a v e r e e s i t i r o v i n o s i e m i n a r e i l d i r i t t o a l l o s t u d i o d i m i g l i a i a d i r a g a z z e e r a g a z z i . C o n l a f i n e d e i f o n d i P N R R , d a l 2 0 2 6 m a n c h e r a n n o i n f a t t i c e n t i n a i a d i m i l i o n i d i e u r o p e r g a r a n t i r e l e b o r s e d i s t u d i o e i n L e g g e d i b i l a n c i o n o n c i s o n o c o p e r t u r e s t r u t t u r a l i " . L o a f f e r m a E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i , d i A v s . " I d a t i p a r l a n o c h i a r o : i l f o n d o p e r l ’ a n n u a l i t à 2 0 2 4 / 2 0 2 5 e r a d i 8 8 1 , 8 m i l i o n i d i e u r o , a n c h e g r a z i e a 2 8 8 m i l i o n i d i r i s o r s e P N R R . N e l 2 0 2 5 / 2 0 2 6 i l f i n a n z i a m e n t o s c e n d e a 7 0 7 , 8 m i l i o n i , c o n u n t a g l i o d i 1 7 4 m i l i o n i . D a l 2 0 2 6 / 2 0 2 7 i l P N R R v e r r à m e n o d e l t u t t o , a p r e n d o u n a v o r a g i n e c h e c o l p i r à m i g l i a i a d i s t u d e n t i i d o n e i . L e R e g i o n i , i n X C o m m i s s i o n e , h a n n o g i à e s p r e s s o f o r t e p r e o c c u p a z i o n e e c h i e s t o u n a m p l i a m e n t o d e l f i n a n z i a m e n t o d a p a r t e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , m a i l G o v e r n o c o n t i n u a a f a r e o r e c c h i e d a m e r c a n t e " , p r o s e g u e . " P e r e v i t a r e q u e s t o s c e n a r i o a b b i a m o p r e s e n t a t o u n e m e n d a m e n t o p e r r e n d e r e s t r u t t u r a l i l e r i s o r s e , r a f f o r z a r e i l s o s t e g n o a g l i s t u d e n t i f u o r i s e d e e i n v e s t i r e s u g l i a l l o g g i u n i v e r s i t a r i . L a m a g g i o r a n z a h a s c e l t o d i n o n a c c o g l i e r l o a s s u m e n d o s i l a r e s p o n s a b i l i t à d i m e t t e r e a r i s c h i o l e c a r r i e r e u n i v e r s i t a r i e p e r g l i s t u d e n t i c h e n o n h a n n o f a c o l t o s e f a m i g l i e a l l e l o r o s p a l l e . S e n z a u n i n t e r v e n t o i m m e d i a t o , d a l 2 0 2 6 i l d i r i t t o a l l o s t u d i o r i s c h i a d i d i v e n t a r e - c o n c l u d e P i c c o l o t t i - u n p r i v i l e g i o p e r p o c h i " .