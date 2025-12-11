R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L ’ i n a u g u r a z i o n e è s e m p r e u n m o m e n t o m o l t o b e l l o . I o h o a v u t o l ’ o n o r e d i e s s e r e p r e s i d e n t e q u i p e r n o v e a n n i , c i t o r n o s e m p r e m o l t o v o l e n t i e r i " . L o h a a f f e r m a t o E m m a M a r c e g a g l i a , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i M a r c e g a g l i a H o l d i n g , i n t e r v e n e n d o a l l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ A n n o A c c a d e m i c o d e l l a L u i s s . M a r c e g a g l i a h a d e f i n i t o l ’ a p p u n t a m e n t o " u n a g i o r n a t a m o l t o b e l l a " . N e l s u o i n t e r v e n t o h a s o t t o l i n e a t o l a r i l e v a n z a d e l m o m e n t o p e r i l P a e s e : " L ’ I t a l i a h a r e c u p e r a t o c r e d i b i l i t à e r a t i n g , m a h a a n c o r a u n p r o b l e m a d i c r e s c i t a , q u i n d i è i m p o r t a n t e c a p i r e l e r i f o r m e d a f a r e , q u e l l o c h e s e r v e " . M a r c e g a g l i a h a r i c h i a m a t o a n c h e l e i m m i n e n t i d e c i s i o n i e u r o p e e s u U c r a i n a e d e b i t o c o m u n e p e r d i f e s a e a l t r i a m b i t i , d e f i n e n d o i l c o n t e s t o " d i f f i c i l e m a a n c h e p i e n o d i o p p o r t u n i t à " . H a c o n c l u s o e v i d e n z i a n d o i l v a l o r e d e l c o n f r o n t o i n u n ’ u n i v e r s i t à " c o s ì p r e s t i g i o s a e i m p o r t a n t e " , a g g i u n g e n d o c h e l a p a r t e c i p a z i o n e d e g l i s t u d e n t i a l l ’ a s c o l t o d i f i g u r e d i g r a n d e e s p e r i e n z a è " f o r s e l ’ a s p e t t o p i ù i n t e r e s s a n t e , p i ù b e l l o " .