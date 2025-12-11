Roma, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Linaugurazione è sempre un momento molto bello. Io ho avuto lonore di essere presidente qui per nove anni, ci torno sempre molto volentieri". Lo ha affermato Emma Marcegaglia, presidente e amministratrice delegata di Marcegaglia Holding, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dellAnno Accademico della Luiss. Marcegaglia ha definito lappuntamento "una giornata molto bella". Nel suo intervento ha sottolineato la rilevanza del momento per il Paese: "LItalia ha recuperato credibilità e rating, ma ha ancora un problema di crescita, quindi è importante capire le riforme da fare, quello che serve". Marcegaglia ha richiamato anche le imminenti decisioni europee su Ucraina e debito comune per difesa e altri ambiti, definendo il contesto "difficile ma anche pieno di opportunità". Ha concluso evidenziando il valore del confronto in ununiversità "così prestigiosa e importante", aggiungendo che la partecipazione degli studenti allascolto di figure di grande esperienza è "forse laspetto più interessante, più bello".