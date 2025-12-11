R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L ’ E u r o p a è s i c u r a m e n t e i n u n a f a s e d i d i f f i c o l t à , l o r i s c o n t r i a m o g i o r n o p e r g i o r n o , o r a p e r o r a , p e r ò s a p p i a m o a n c h e c h e n o n b a s t a c r i t i c a r l a : b i s o g n a c e r c a r e d i f a r l a r i p a r t i r e c o n l e i d e e d e i P a e s i f o n d a t o r i " . L o h a a f f e r m a t o G i o r g i o F o s s a , p r e s i d e n t e d e l l a L u i s s , i n t e r v e n e n d o a l l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ A n n o A c c a d e m i c o d e l l ’ A t e n e o . F o s s a h a s o t t o l i n e a t o c h e , o l t r e a i n d i c a r e c o s a f a r e , " b i s o g n a a n c h e d i r e q u a l è l a s t r a d a p e r f a r l o " , r i c h i a m a n d o i n q u e s t o r u o l o l a r e s p o n s a b i l i t à d e l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o . " L e u n i v e r s i t à , n o n s o l o l a L u i s s m a a n c h e l a L u i s s , s o n o a d i s p o s i z i o n e p e r f o r m a r e s e m p r e p i ù i g i o v a n i c h e p o r t e r a n n o a l c a m b i a m e n t o d e l l ’ E u r o p a v e r s o l ’ E u r o p a c h e t u t t i v o g l i a m o e d e s i d e r i a m o " . I l p r e s i d e n t e h a e v i d e n z i a t o c o m e , v a l o r i z z a n d o i l p e n s i e r o a c c a d e m i c o , e m e r g e r a n n o g i o v a n i c a p a c i d i g u i d a r e n o n s o l o i l f u t u r o d e l c o n t i n e n t e , m a a n c h e d i i n t e r p r e t a r e u n m o n d o " s e m p r e p i ù i n t e r c o n n e s s o " . F o s s a h a c o n c l u s o c o n u n a p p e l l o d i r e t t o a g l i s t u d e n t i : " D e v o n o t o r n a r e a c r e d e r e p r i m a d i t u t t o i n l o r o s t e s s i p e r p o r t a r e i l c a m b i a m e n t o e m i g l i o r a r e i l m o n d o c h e h a n n o t r o v a t o , l a s c i a n d o l o a i l o r o f i g l i m e g l i o d i c o m e l o h a n n o r i c e v u t o " .