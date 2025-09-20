Roma, 19 set. (Adnkronos) - È un grande piacere, come lo scorso anno, ospitare questa manifestazione che è un evento costruito dai giovani per i giovani. Lo afferma il Rettore dellUniversità Link alla cerimonia di premiazione de I 60 migliori under 30 della politica italiana organizzata a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V e promossa dallassociazione La Giovane Roma in collaborazione col magazine Politica. Abbiamo invitato il Ministro degli Esteri, il Sindaco di Roma e due ex presidenti del Consiglio - aggiunge - mostrando che lUniversità è luogo di ascolto e confronto. Deve passare il messaggio che le università e i giovani possono tornare a far sentire le loro voci, affermando che il dialogo e il dibattito sono lunico modo per rimettere in moto un mondo che vive di estremismi pericolosi ed assenza di confronto - conclude - Evviva i giovani, Evviva le università italiane!