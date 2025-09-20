R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ È u n g r a n d e p i a c e r e , c o m e l o s c o r s o a n n o , o s p i t a r e q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e c h e è u n e v e n t o c o s t r u i t o d a i g i o v a n i p e r i g i o v a n i ” . L o a f f e r m a i l R e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à L i n k a l l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e ‘ I 6 0 m i g l i o r i u n d e r 3 0 d e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a ’ o r g a n i z z a t a a R o m a , p r e s s o l a s e d e d i V i a d e l C a s a l e d i S a n P i o V e p r o m o s s a d a l l ’ a s s o c i a z i o n e “ L a G i o v a n e R o m a ” i n c o l l a b o r a z i o n e c o l m a g a z i n e “ P o l i t i c a ” . “ A b b i a m o i n v i t a t o i l M i n i s t r o d e g l i E s t e r i , i l S i n d a c o d i R o m a e d u e e x p r e s i d e n t i d e l C o n s i g l i o - a g g i u n g e - m o s t r a n d o c h e l ’ U n i v e r s i t à è l u o g o d i a s c o l t o e c o n f r o n t o ” . “ D e v e p a s s a r e i l m e s s a g g i o c h e l e u n i v e r s i t à e i g i o v a n i p o s s o n o t o r n a r e a f a r s e n t i r e l e l o r o v o c i , a f f e r m a n d o c h e i l d i a l o g o e i l d i b a t t i t o s o n o l ’ u n i c o m o d o p e r r i m e t t e r e i n m o t o u n m o n d o c h e v i v e d i e s t r e m i s m i p e r i c o l o s i e d a s s e n z a d i c o n f r o n t o - c o n c l u d e - E v v i v a i g i o v a n i , E v v i v a l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e ! ”