R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L a p r i o r i t à è c o n t i n u a r e a r a f f o r z a r e l ’ a r c h i t e t t u r a d e l n o s t r o s i s t e m a f o r m a t i v o . S i a m o i n u n a f a s e d i g r a n d i s s i m o c a m b i a m e n t o , n o n s o l o e c o n o m i c o - i n d u s t r i a l e m a a n c h e g e o p o l i t i c o " . L o h a a f f e r m a t o P a o l o B o c c a r d e l l i , r e t t o r e d e l l a L u i s s , i n t e r v e n e n d o a l l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ A n n o A c c a d e m i c o d e l l ’ A t e n e o . B o c c a r d e l l i h a r i c h i a m a t o l ’ i m p e g n o d e l l ’ U n i v e r s i t à n e l c o n t r i b u i r e , a t t r a v e r s o l a r i c e r c a , a i n t e r p r e t a r e l a c o m p l e s s i t à c h e i n v e s t e l ’ E u r o p a e a p r o d u r r e i d e e u t i l i a l l a d e f i n i z i o n e d i u n a n u o v a a r c h i t e t t u r a e u r o p e a , " n e c e s s a r i a p e r p r o c e s s i d e c i s i o n a l i p i ù v e l o c i , u n a e f f i c i e n z a a m m i n i s t r a t i v a m i g l i o r e e u n a r a f f o r z a t a c a p a c i t à c o m p e t i t i v a " , s e n z a s a c r i f i c a r e p l u r a l i s m o , d e m o c r a z i a e d i r i t t i . I l r e t t o r e h a i l l u s t r a t o a n c h e l e l i n e e d i s v i l u p p o d e l l ’ o f f e r t a f o r m a t i v a , a n n u n c i a n d o i l n u o v o T e a c h i n g a n d L e a r n i n g I n n o v a t i o n H u b , " u n a p a r t n e r s h i p c o n G o o g l e f o r E d u c a t i o n p e n s a t a p e r c r e a r e u n l a b o r a t o r i o d i i n n o v a z i o n e a d i s p o s i z i o n e d i s t u d e n t i , d o c e n t i e d e l l a r i c e r c a " . C e n t r a l e , p e r B o c c a r d e l l i , l ’ e q u i l i b r i o t r a t e c n o l o g i a e p e r s o n a : " P e r n o i l a p r i o r i t à è c o m b i n a r e l a t e c n o l o g i a e l a c e n t r a l i t à d e l l a p e r s o n a , a l p u n t o c h e a p r i r e m o u n a p a l e s t r a c o g n i t i v a c h e a l i m e n t i i l p e n s i e r o c r i t i c o d e i n o s t r i s t u d e n t i " . H a i n f i n e e v i d e n z i a t o i l r a f f o r z a m e n t o d e l D i p a r t i m e n t o d i S t u d i U m a n i s t i c i c o m e s u p p o r t o a l p e n s i e r o c r i t i c o , r i c o r d a n d o c h e " l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è u n ’ o p p o r t u n i t à s e c o l t a i n m a n i e r a r e s p o n s a b i l e e c o n l a v o l o n t à d i u t i l i z z a r l a n o n c o m e s o s t i t u t o m a c o m e s u p p o r t o a l l a v o r o c o g n i t i v o " .