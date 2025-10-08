R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I n v e c c h i a n o l e p i c c o l e i m p r e s e i t a l i a n e s e g u e n d o i l t r e n d d e l l a p o p o l a z i o n e d e l B e l p a e s e . A g i u g n o 2 0 2 5 i t i t o l a r i d ’ i m p r e s a c o n a l m e n o 7 0 a n n i e r a n o 3 1 4 . 8 2 4 , p a r i a l 1 0 , 7 % d e l t o t a l e : e r a n o 2 9 0 . 3 2 8 n e l 2 0 1 5 ( 8 , 9 % ) . U n a u m e n t o d i 2 4 . 4 9 6 u n i t à i n u n d e c e n n i o i n c u i i n v e c e l ’ i n t e r o u n i v e r s o d e l l e i m p r e s e i n d i v i d u a l i s i è r i d o t t o d i o l t r e 3 0 0 m i l a u n i t à . È q u a n t o e m e r g e d a u n o s t u d i o d i U n i o n c a m e r e - I n f o C a m e r e s u l l a b a s e d e i d a t i d e l R e g i s t r o d e l l e I m p r e s e d e l l e C a m e r e d i c o m m e r c i o . I l f e n o m e n o è p a r t i c o l a r m e n t e a c c e n t u a t o n e l S u d : B a s i l i c a t a ( 1 5 % ) , A b r u z z o ( 1 4 % ) , S i c i l i a , ( 1 3 , 3 % ) , P u g l i a ( 1 3 , 2 % ) s o n o t r a l e r e g i o n i c o n l a m a g g i o r e i n c i d e n z a d i o v e r 7 0 . D a s e g n a l a r e a n c h e l a c o p p i a U m b r i a - M a r c h e , i n c u i l a q u o t a d e i t i t o l a r i o v e r 7 0 s u p e r a i l ‘ m u r o ’ d e l 1 4 % . I n a l c u n e p r o v i n c e s i t o c c a n o p u n t e r e c o r d : G r o s s e t o ( 1 8 , 7 % ) , T r a p a n i e C h i e t i ( 1 7 , 6 % ) , T a r a n t o ( 1 5 , 9 % ) , E n n a ( 1 5 , 6 % ) . M o l t o c o n t e n u t a , i n v e c e , l a p r e s e n z a d i t i t o l a r i u l t r a s e t t a n t e n n i n e l l e g r a n d i c i t t à : M i l a n o ( 6 , 4 % s u l t o t a l e ) , T o r i n o ( 6 , 5 % ) , N a p o l i ( 8 , 3 % ) . N e l d e c e n n i o 2 0 1 5 – 2 0 2 5 , i l n u m e r o d i t i t o l a r i d ’ i m p r e s a o v e r 7 0 è a u m e n t a t o i n o l t r e d u e t e r z i d e l l e p r o v i n c e i t a l i a n e , m a c o n d i n a m i c h e m o l t o d i v e r s e . I n v a l o r e a s s o l u t o , l e p r o v i n c e c h e r e g i s t r a n o g l i i n c r e m e n t i p i ù c o n s i s t e n t i d i i m p r e n d i t o r i o v e r 7 0 s o n o : P a l e r m o ( + 1 . 8 4 0 ) T o r i n o ( + 1 . 7 9 4 ) M i l a n o ( + 1 . 7 6 3 ) N a p o l i ( + 1 . 4 3 9 ) R e g g i o C a l a b r i a ( + 1 . 3 1 4 ) . A r e e c a r a t t e r i z z a t e i n p a r t e d a u n a b a s e i m p r e n d i t o r i a l e a m p i a e , d a l l ’ a l t r a , d a l l a p e r s i s t e n z a d i m o d e l l i f a m i l i a r i n e l l e a t t i v i t à p i ù t r a d i z i o n a l i . Q u a n t o a l l e v a r i a z i o n i n e l p e s o p e r c e n t u a l e d e g l i o v e r 7 0 s u l t o t a l e d e i t i t o l a r i , n e l l ’ a r c o d e l d e c e n n i o c o n s i d e r a t o e m e r g o n o p r o v i n c e d o v e l ’ i n v e c c h i a m e n t o è p a r t i c o l a r m e n t e r a p i d o : è i l c a s o d i E n n a + 5 , 2 p u n t i p e r c e n t u a l i , C r o t o n e : + 4 , 8 p u n t i , C h i e t i : + 4 , 6 p u n t i , V i b o V a l e n t i a : + 4 , 5 p u n t i , G r o s s e t o + 4 , 3 p u n t i ( 1 8 , 7 % ) . I n q u e s t e r e a l t à - s p e s s o r u r a l i , d e l S u d o i n t e r n e - i l d a t o s e g n a l a u n a f r a g i l i t à s t r u t t u r a l e : s i t r a t t a d i m i c r o i m p r e s e t r a d i z i o n a l i , s p e s s o a c o n d u z i o n e f a m i l i a r e , d o v e m a n c a n o r i c a m b i g e n e r a z i o n a l i e a t t r a t t i v i t à p e r i g i o v a n i . Q u e s t a p o l a r i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e s o l l e v a i n t e r r o g a t i v i s u c o m e s o s t e n e r e i l p a s s a g g i o g e n e r a z i o n a l e e s u q u a l i p o l i t i c h e a t t i v a r e p e r a c c o m p a g n a r e l ’ u s c i t a d e g l i i m p r e n d i t o r i a n z i a n i , g a r a n t e n d o c o n t i n u i t à a l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e p i ù r a d i c a t e n e l t e s s u t o l o c a l e . I l s e t t o r e d o v e i l f e n o m e n o è p i ù m a r c a t o è l ’ a g r i c o l t u r a : q u i q u a s i u n t i t o l a r e s u t r e ( 2 8 , 3 % ) h a a l m e n o 7 0 a n n i . S e g u o n o l e a t t i v i t à e s t r a t t i v e ( 5 0 , 7 % , s u v a l o r i a s s o l u t i p e r ò m o l t o p i c c o l i ) , l a f o r n i t u r a d i e n e r g i a ( 2 0 , 1 % ) e l ’ a r t i g i a n a t o m a n i f a t t u r i e r o ( 9 , 6 % ) . I n f o n d o a l l a c l a s s i f i c a , i c o m p a r t i p i ù i n n o v a t i v i c o m e I c t ( 4 , 2 % ) e c o n s u l e n z a ( 4 , 9 % ) . L ’ i n v e c c h i a m e n t o d e i t i t o l a r i r i f l e t t e u n a d o p p i a d i n a m i c a : d a u n l a t o i l r a l l e n t a m e n t o d e l r i c a m b i o g e n e r a z i o n a l e , d a l l ’ a l t r o l a r e s i s t e n z a , a n c h e c u l t u r a l e , a c e d e r e l a g u i d a d e l l ’ a t t i v i t à . I l d a t o p r e o c c u p a s o p r a t t u t t o p e r l e p i c c o l e i m p r e s e t r a d i z i o n a l i , s p e s s o f a m i l i a r i e r a d i c a t e n e l t e r r i t o r i o , d o v e i l p a s s a g g i o d i t e s t i m o n e è c r u c i a l e p e r g a r a n t i r n e l a s o p r a v v i v e n z a .