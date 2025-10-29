M i l a n o , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C o n i l b a n d o ' S e m i d i B e n e ' , U n i c r e d i t e C s v N a p o l i e t s r a f f o r z a n o i l l e g a m e t r a f i n a n z a , s o l i d a r i e t à e s v i l u p p o t e r r i t o r i a l e , i n v e s t e n d o o l t r e 5 0 m i l a e u r o i n q u a t t r o p r o g e t t i c h e i n c a r n a n o l ' a n i m a p i ù v i t a l e d e l T e r z o s e t t o r e p a r t e n o p e o . L ' i n i z i a t i v a , c h e e n t r a o r a n e l l a f a s e o p e r a t i v a , a p r e u n a n u o v a s t a g i o n e d i p r o g r a m m a z i o n e s o c i a l e e c i v i c a n e l l ’ a r e a m e t r o p o l i t a n a d i N a p o l i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i g e n e r a r e i m p a t t o , s o s t e n i b i l i t à e r e t i d i c o m u n i t à d u r a t u r e . A r i c e v e r e i l s o s t e g n o s o n o q u a t t r o r e a l t à c h e r a c c o n t a n o , i n m o d i d i v e r s i , i l d e s i d e r i o d i r i s c a t t o e i n n o v a z i o n e c i v i l e d e l t e r r i t o r i o . S u l l e p e n d i c i d e l V e s u v i o , l ’ a s s o c i a z i o n e L e t ’ s d o i t ! I t a l y a p s a v v i a i l p r o g e t t o ' S e n t i n e l l e d e l V e s u v i o - C a n t i e r i c i v i c i d i s o s t e n i b i l i t à ' ( f a s c i a 5 . 0 0 0 - 8 . 9 9 9 e u r o ) , u n l a b o r a t o r i o p e r m a n e n t e p e r f o r m a r e c i t t a d i n i e g i o v a n i v o l o n t a r i n e l l a t u t e l a a m b i e n t a l e e n e l l a g e s t i o n e p a r t e c i p a t a d e g l i s p a z i n a t u r a l i . A N a p o l i , l a c o o p e r a t i v a s o c i a l e T a m O n l u s c o n ' B a r a o n d a o n t h e r o a d ' ( f a s c i a 9 . 0 0 0 – 1 1 . 9 9 9 e u r o ) , p r o m u o v e u n a c u l t u r a i n c l u s i v a e v a l o r i z z a l e c a p a c i t à d e l l e p e r s o n e c o n a u t i s m o e d i s a b i l i t à a t t r a v e r s o c a t e r i n g i t i n e r a n t e , a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e e i n s e r i m e n t o l a v o r a t i v o . N e l q u a r t i e r e S a n i t à , l a C a s a d e i C r i s t a l l i n i a p s s v i l u p p a ' G i o . v . e . - G i o v a n i f r a v o l o n t a r i a t o e d e m p o w e r m e n t s o c i a l e ' ( f a s c i a 1 2 . 0 0 0 – 1 5 . 9 9 9 e u r o ) , u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a p e r r a g a z z i e r a g a z z e c h e s i m e t t o n o i n g i o c o c o m e p r o t a g o n i s t i d e l c a m b i a m e n t o , r i s c o p r e n d o i l v a l o r e d e l v o l o n t a r i a t o u r b a n o c o m e s t r u m e n t o d i c r e s c i t a p e r s o n a l e e c o e s i o n e c o m u n i t a r i a . I n f i n e , A l t s I t a l i a e t s o d v p r o m u o v e ' B e n e s s e r e d o n n a i n m o v i m e n t o ' ( f a s c i a o l t r e 1 6 . 0 0 0 e u r o ) , u n p r o g r a m m a i t i n e r a n t e d i p r e v e n z i o n e e s a l u t e f e m m i n i l e c h e p o r t a c o n s u l e n z e e s c r e e n i n g g r a t u i t i n e i c o m u n i d e l l a p r o v i n c i a , f a v o r e n d o l ' e m p o w e r m e n t e l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a c o n i c o r r e t t i s t i l i d i v i t a . I q u a t t r o p r o g e t t i , o r a a v v i a t i , s i p r e p a r a n o a l a n c i a r e c a m p a g n e d i c r o w d f u n d i n g s u l l a p i a t t a f o r m a I l M i o D o n o t r a i l 3 1 o t t o b r e e i l 3 0 n o v e m b r e 2 0 2 5 , c o n l a p o s s i b i l i t à d i o t t e n e r e u n c o n t r i b u t o b o n u s d a p a r t e d i U n i c r e d i t a l r a g g i u n g i m e n t o d i s p e c i f i c h e s o g l i e d i d o n a z i o n e . C s v N a p o l i a t t i v e r à u n p e r c o r s o d i a c c o m p a g n a m e n t o e m o n i t o r a g g i o v o l t o a m i s u r a r e l ’ e f f i c a c i a d e l l e i n i z i a t i v e e a f o r n i r e s u p p o r t o p e r l a p r o m o z i o n e e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à , a t t r a v e r s o g l i s t r u m e n t i d e l l a c o m u n i c a z i o n e s o c i a l e . " U n m o d e l l o c o n c r e t o d i f i n a n z a s o l i d a l e e d i p a r t e c i p a z i o n e - c o m m e n t a F e r d i n a n d o N a t a l i , r e g i o n a l m a n a g e r S u d U n i c r e d i t - . Q u e s t e e s p e r i e n z e d i m o s t r a n o c h e i l T e r z o s e t t o r e c a m p a n o p u ò e s s e r e u n v e r o m o t o r e d i r i g e n e r a z i o n e c i v i l e , c a p a c e d i c r e a r e o c c u p a z i o n e , f i d u c i a e s e n s o d i c o m u n i t à . I l n o s t r o o b i e t t i v o p e r i l 2 0 2 6 è a m p l i a r e q u e s t a r e t e e f a v o r i r e l ’ i n c o n t r o t r a i m p r e s e , c i t t a d i n i e o r g a n i z z a z i o n i s o c i a l i " . D a p a r t e s u a , l a d i r e t t r i c e d e l C s v N a p o l i , G i o v a n n a D e R o s a , a f f e r m a : " C o m e C s v N a p o l i a b b i a m o a p p r e z z a t o l ’ a t t e n z i o n e e l a c u r a d i U n i c r e d i t v e r s o i l b e n e c o m u n e e i l v o l o n t a r i a t o d e l l ’ a r e a m e t r o p o l i t a n a d i N a p o l i . C i a u g u r i a m o d i p r o s e g u i r e i n s i e m e q u e s t o p e r c o r s o d i c o l l a b o r a z i o n e : c o n s i d e r i a m o U n i c r e d i t u n p a r t n e r s t r a t e g i c o c o n c u i c o n d i v i d e r e c o m p e t e n z e , s t r a t e g i e e v i s i o n i p e r g e n e r a r e v a l o r e c o n d i v i s o n e i t e r r i t o r i e p r o m u o v e r e u n m o d e l l o d i e c o n o m i a c i v i l e c a p a c e d i c o n i u g a r e s v i l u p p o e s o l i d a r i e t à " . I l b a n d o ' S e m i d i B e n e ' s i c o n f e r m a c o s ì u n a p a l e s t r a d i i n n o v a z i o n e s o c i a l e , d o v e l e c o m p e t e n z e d e l m o n d o f i n a n z i a r i o i n c o n t r a n o l ’ e n e r g i a d e l l e r e t i c i v i c h e , g e n e r a n d o n u o v e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a e s v i l u p p o s o s t e n i b i l e p e r l ’ i n t e r a a r e a m e t r o p o l i t a n a d i N a p o l i .