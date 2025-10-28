R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i B u d a p e s t c o n t r o u n g i o r n a l e i t a l i a n o s o n o u n g r a v e s e g n a l e d i i n t o l l e r a n z a v e r s o l a l i b e r t à d i s t a m p a , u n o d e i p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i d e l l a d e m o c r a z i a e u r o p e a . E s p r i m i a m o p i e n a s o l i d a r i e t à a l q u o t i d i a n o l a R e p u b b l i c a e a i s u o i g i o r n a l i s t i ” . L o d i c h i a r a n o l e p r e s i d e n t i d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i d i I t a l i a V i v a M a r i a E l e n a B o s c h i e R a f f a e l l a P a i t a , c h e s o t t o l i n e a n o : “ S t u p i s c e c h e , d i f r o n t e a d a t t a c c h i d i u n P a e s e s t r a n i e r o a u n o d e i n o s t r i v a l o r i c o s t i t u z i o n a l i , i l g o v e r n o d e i s o v r a n i s t i n o n a b b i a n u l l a d a d i r e ” .