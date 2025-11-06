R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n v i a g g i o l u n g o o l t r e u n s e c o l o , t r a b i n a r i e t r a s f o r m a z i o n i s o c i a l i , i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e e g r a n d i s f i d e d e l P a e s e : è q u e s t o i l r a c c o n t o a l c e n t r o d e l l a m o s t r a L e f e r r o v i e d ’ I t a l i a ( 1 8 6 1 - 2 0 2 5 ) . D a l l ’ u n i t à n a z i o n a l e a l l e s f i d e d e l f u t u r o , p r o m o s s a e o r g a n i z z a t a d a V i v e – V i t t o r i a n o e P a l a z z o V e n e z i a e d a l G r u p p o F s I t a l i a n e , n e l l a S a l a Z a n a r d e l l i d e l V i t t o r i a n o e n e l G i a r d i n o g r a n d e d i P a l a z z o V e n e z i a . L a m o s t r a , a p e r t a d a d o m a n i , v e n e r d ì 7 n o v e m b r e , a l p r o s s i m o 1 1 g e n n a i o , è s t a t a p r e s e n t a t a o g g i d a l l a s u a c u r a t r i c e E d i t h G a b r i e l l i , d i r e t t r i c e g e n e r a l e d e l V i v e , e d a T o m m a s o T a n z i l l i , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o F s . “ M a p i ù d i o g n i a l t r a r i f o r m a a m m i n i s t r a t i v a , l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e f e r r o v i e c o n t r i b u i r à a c o n s o l i d a r e l a c o n q u i s t a d e l l ’ i n d i p e n d e n z a n a z i o n a l e ” : c o n q u e s t e p a r o l e C a m i l l o B e n s o , c o n t e d i C a v o u r , g i à n e g l i a n n i Q u a r a n t a d e l l ’ O t t o c e n t o i n d i v i d u ò i l r u o l o d e l l e f e r r o v i e n e l p e r c o r s o d e l R i s o r g i m e n t o e n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l ’ I t a l i a m o d e r n a , u n a n a z i o n e g i o v a n e , u n i t a e l i b e r a . L a s t o r i a d e l l ’ u n i t à n a z i o n a l e e l a s t o r i a d e l l e f e r r o v i e r i s u l t a n o p r e s s o c h é i n s e p a r a b i l i : i b i n a r i h a n n o r e s o c o n c r e t a l a g e o g r a f i a p o l i t i c a i t a l i a n a , c o l l e g a n d o t e r r i t o r i d i v i s i d a s e c o l i , f a v o r i t o s c a m b i e c o n o m i c i e c u l t u r a l i , r i d o t t o d i s t a n z e , c r e a t o o p p o r t u n i t à d i l a v o r o e d i m o b i l i t à s o c i a l e . I t r e n i e l e s t a z i o n i h a n n o a n c h e c o n t r i b u i t o a p l a s m a r e u n a n u o v a i d e n t i t à c o l l e t t i v a , f a t t a d i v i a g g i , i n c o n t r i , p e n d o l a r i s m i , e m i g r a z i o n i , r i t o r n i . I n q u e s t o p r o c e s s o o r m a i u l t r a s e c o l a r e , l e f e r r o v i e s o n o s t a t e f o n t e d ’ i s p i r a z i o n e p e r l e t t e r a t i e a r t i s t i , d i v e n t a n d o m e t a f o r a p o t e n t e d e l l a m o d e r n i t à , d e l l a v e l o c i t à e d e l p r o g r e s s o , t a l v o l t a a n c h e d e l l e l o r o i n n e g a b i l i c o n t r a d d i z i o n i . I l V i t t o r i a n o , c o n c e p i t o n e l 1 8 7 8 , a l l ’ i n d o m a n i d e l l a s c o m p a r s a d i V i t t o r i o E m a n u e l e I I , p r i m o r e d ’ I t a l i a , e c u o r e s i m b o l i c o d e l l a n a z i o n e , c o s t i t u i s c e i l l u o g o i d e a l e p e r a c c o g l i e r e l a v i s i o n e d i C a v o u r e t r a d u r l a i n u n r a c c o n t o e s p o s i t i v o . G e s t i t o d a l V i v e - V i t t o r i a n o e P a l a z z o V e n e z i a , i s t i t u t o a u t o n o m o d e l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a , i l V i t t o r i a n o è l u o g o d i a r t e , d i m e m o r i a e i n s i e m e u n o s p a z i o v i v o , d o v e r i f l e t t e r e s u l p r o c e s s o r i s o r g i m e n t a l e e s u i v a l o r i f o n d a t i v i d e l l a n a z i o n e : l i b e r t à d e l l a p a t r i a e u n i t à d e i c i t t a d i n i , o r a i n u n c o n t e s t o d e m o c r a t i c o e d e u r o p e o . L ’ i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e n e l l e c e l e b r a z i o n i p e r i 1 2 0 a n n i d a l l a f o n d a z i o n e d e l l e F e r r o v i e d e l l o S t a t o , a v v e n u t a n e l 1 9 0 5 . D a a l l o r a , l e F s h a n n o a c c o m p a g n a t o o g n i f a s e c r u c i a l e d e l l a s t o r i a i t a l i a n a , d a l l a r i c o s t r u z i o n e p o s t b e l l i c a a l b o o m e c o n o m i c o , f i n o a l l ’ A l t a V e l o c i t à e a l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e d i o g g i . I l G r u p p o F s è u n a r e a l t à i n d u s t r i a l e c h e o g g i c o n t a o l t r e 9 6 . 0 0 0 d i p e n d e n t i , o p e r a n e i s e t t o r i d e l t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o , s t r a d a l e , d e l l a l o g i s t i c a , d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , d e l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a e d e i s e r v i z i t e c n o l o g i c i . P o r t a a v a n t i u n a f a s e d i p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e c o n u n i n v e s t i m e n t o p r e v i s t o s u p e r i o r e a 1 0 0 m i l i a r d i d i e u r o i n c i n q u e a n n i , f i n a l i z z a t o a r a f f o r z a r e l a r e s i l i e n z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e f e r r o v i a r i e e s t r a d a l i , m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l s e r v i z i o , c o m p l e t a r e o p e r e s t r a t e g i c h e e p r o m u o v e r e u n a m o b i l i t à s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l e e i n t e r m o d a l e . L a s t o r i a d e l l e f e r r o v i e i t a l i a n e s i a r t i c o l a i n q u a t t r o s e z i o n i c r o n o l o g i c h e , u n a s e z i o n e i m m e r s i v a e i n f i n e u n a s e z i o n e d i d a t t i c o - d i m o s t r a t i v a . L a p r i m a s e z i o n e , d a l 1 8 6 1 a l 1 9 0 4 , r a c c o n t a l a d i f f i c i l e t r a s f o r m a z i o n e d e l l e p r i m e r e t i r e g i o n a l i i n u n s i s t e m a e f f e t t i v a m e n t e n a z i o n a l e . L a s e c o n d a s e z i o n e , d a l 1 9 0 5 a l 1 9 4 4 , a f f r o n t a l ’ e t à d e l l a g e s t i o n e s t a t a l e , c o n l a f o n d a z i o n e d i F s , d e l l e i n n o v a z i o n i t e c n i c h e , d e l l ’ u s o p o l i t i c o e m i l i t a r e d e l l a f e r r o v i a , f i n o a l r e g i m e f a s c i s t a e a l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . L a t e r z a s e z i o n e , d a l 1 9 4 5 a l 1 9 8 4 , v e d e a l c e n t r o l a r i c o s t r u z i o n e p o s t b e l l i c a , i l b o o m e c o n o m i c o e i l r u o l o d e i t r e n i n e l l e g r a n d i m i g r a z i o n i i n t e r n e e n e l p e n d o l a r i s m o q u o t i d i a n o . L a q u a r t a s e z i o n e , d a l 1 9 8 5 a o g g i , v e r t e s u l l ’ A l t a V e l o c i t à , l a d i g i t a l i z z a z i o n e e l e s f i d e d e l l a s o s t e n i b i l i t à , a p r e n d o u n o s g u a r d o a l f u t u r o . L a s e z i o n e i m m e r s i v a , p o s t a s e m p r e n e l l a S a l a Z a n a r d e l l i , c o n s e n t e a t t r a v e r s o l a p i ù a v a n z a t a t e c n o l o g i a d i g i t a l e d i f r u i r e d e l r a c c o n t o a n c h e i n t e r m i n i e m o t i v i e m u l t i s e n s o r i a l i . L a s e z i o n e d i d a t t i c o - d i m o s t r a t i v a s i t r o v a n e l G i a r d i n o g r a n d e d i P a l a z z o V e n e z i a : d u e m o n u m e n t a l i r i p r o d u z i o n i i n s c a l a p e r m e t t o n o d i a p p r e z z a r e l e q u a l i t à e s t e t i c h e d e l S e t t e b e l l o e d e l l ’ A r l e c c h i n o , i c o n e d e l d e s i g n i t a l i a n o d e l d o p o g u e r r a . L a m o s t r a , c h e p a r t e d a u n i m p i a n t o s t o r i c o r i g o r o s o , a f f r o n t a i l t e m a c o n u n a c c e n t u a t o c a r a t t e r e i n t e r d i s c i p l i n a r e . Q u a t t r o i n o g n i s e z i o n e g l i a s s i p r i n c i p a l i d i l e t t u r a , c h e s i c o n c r e t i z z a n o i n a l t r e t t a n t i p a n n e l l i i n f o r m a t i v i . Q u e s t i a s s i m e t t o n o i n l u c e l ’ i m p a t t o d e l l e f e r r o v i e e , i n s i e m e , l a l o r o c a p a c i t à d i t r a s f o r m a z i o n e . O l t r e c h e m e z z o d i t r a s p o r t o , i l t r e n o e r a e d è u n d i s p o s i t i v o c a p a c e d i m u t a r e l a p e r c e z i o n e d e l t e m p o , r i d e f i n i r e i l c o n c e t t o d i d i s t a n z a e i s p i r a r e n u o v e v i s i o n i d e l l a v o r o , d e l l ’ i d e n t i t à e d e l l a c o m u n i t à . I l p r i m o a s s e d i l e t t u r a v e r t e s u l l a s t o r i a d e l l e f e r r o v i e i n I t a l i a , d e l l o s v i l u p p o d e l l a r e t e e d e i m e z z i , d e l l e c o m p e t e n z e t e c n i c h e e i n g e g n e r i s t i c h e , d e l l e s c e l t e o r g a n i z z a t i v e e g e s t i o n a l i . L o s g u a r d o s i m u o v e d a l l a p r i m a r e t e n a z i o n a l e a l l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l ’ A l t a V e l o c i t à f i n o a i c a n t i e r i a t t u a l i f i n a n z i a t i c o n i f o n d i d e l P i a n o N a z i o n a l e d i R i p r e s a e R e s i l i e n z a ( P n r r ) . I l s e c o n d o a s s e d i l e t t u r a h a a c h e f a r e c o n l ’ i d e n t i t à , l e i s t i t u z i o n i , l a p o l i t i c a e l ’ e c o n o m i a , i n d a g a n d o l e m o t i v a z i o n i , l e s t r a t e g i e e g l i e f f e t t i d e l l e s c e l t e a t t u a t e i n r e l a z i o n e a l l e f e r r o v i e i n q u e s t i a m b i t i . L ’ i n f r a s t r u t t u r a n e e m e r g e c o m e s t r u m e n t o d i u n i f i c a z i o n e , d i m o d e r n i z z a z i o n e e d i g o v e r n o d e l t e r r i t o r i o , o l t r e c h e c o m e f a t t o r e d e c i s i v o n e l l o s v i l u p p o p r o d u t t i v o m a a n c h e m i s u r a d e l l e c o n t r a d d i z i o n i d e l P a e s e , a c o m i n c i a r e d a l l a d i v a r i c a z i o n e t r a c a m p a g n a e c i t t à e t r a N o r d e S u d . I l t e r z o a s s e d i l e t t u r a a f f r o n t a i l t e m a i n r a p p o r t o a l l a s f e r a s o c i a l e e a n t r o p o l o g i c a , r e s t i t u e n d o l ’ i m p a t t o d e l l e f e r r o v i e s u l l a v i t a q u o t i d i a n a , s u l l a v o r o e s u l c o s t u m e , l a n a s c i t a d i n u o v e p r o f e s s i o n i e l a t r a s f o r m a z i o n e d e i r i t m i e d e l l e p e r c e z i o n i c o l l e t t i v e : d a l l ’ a p p a r i z i o n e d i u n a n u o v a f i g u r a c o m e q u e l l a d e l f e r r o v i e r e f i n o a l r e c e n t e m u t a m e n t o d e l c o n c e t t o d i d i s t a n z a e a l l ’ a v v e n t o d e l p e n d o l a r i s m o d i l u n g o r a g g i o c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l ’ A l t a V e l o c i t à . I l q u a r t o e u l t i m o a s s e d e l l a m o s t r a i n d a g a l ’ i n t e r p r e t a z i o n e d e l l e f e r r o v i e n e l l e a r t i , n e l l a p i t t u r a , n e l l a f o t o g r a f i a , n e l c i n e m a , n e l l a p o e s i a e n e l l a l e t t e r a t u r a . G l i a r t i s t i , p r i m a e m e g l i o d i a l t r i , h a n n o s a p u t o c o g l i e r e l a c o m p l e s s i t à d e l f e n o m e n o , r e s t i t u e n d o n e t a n t o l a f o r z a i n n o v a t r i c e q u a n t o l e o m b r e , l e a l i e n a z i o n i e l e c o n t r a d d i z i o n i : n e l l e l o r o o p e r e i l t r e n o d i v e n t a s i m b o l o d e l l a m o d e r n i t à e s p e c c h i o d e l l e s u e a m b i v a l e n z e , i m m a g i n e d i p r o g r e s s o e d i p e r d i t a , d i v e l o c i t à e d i l o n t a n a n z a , t a l v o l t a l u o g o d i s p e r i m e n t a z i o n e c r e a t i v a o a d d i r i t t u r a m e t a f o r a e s i s t e n z i a l e . “ L a s t o r i a d e l l e F e r r o v i e d e l l o S t a t o I t a l i a n e è l a s t o r i a d i u n P a e s e c h e n o n h a m a i s m e s s o d i m e t t e r s i i n m o v i m e n t o ” , h a d i c h i a r a t o l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o e d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l G r u p p o F s S t e f a n o A n t o n i o D o n n a r u m m a , a g g i u n g e n d o c h e “ i n 1 2 0 a n n i a b b i a m o a c c o m p a g n a t o l a c r e s c i t a d e l l ’ I t a l i a , u n e n d o t e r r i t o r i , p e r s o n e e c o m u n i t à , e c o n t r i b u e n d o a c o s t r u i r e u n m o d e l l o d i m o b i l i t à s e m p r e p i ù m o d e r n o e s o s t e n i b i l e . C o n i l n u o v o P i a n o S t r a t e g i c o 2 0 2 5 – 2 0 2 9 a b b i a m o i n t r a p r e s o u n p e r c o r s o d i t r a s f o r m a z i o n e p r o f o n d a : 1 0 0 m i l i a r d i d i e u r o d i i n v e s t i m e n t i p e r d i s e g n a r e l e i n f r a s t r u t t u r e d e l f u t u r o , r e n d e r e l a r e t e p i ù r e s i l i e n t e e d i g i t a l e , r a f f o r z a r e l ’ i n t e r m o d a l i t à e a c c e l e r a r e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . S i a m o u n g r u p p o i n d u s t r i a l e c h e e v o l v e i n s i e m e a l P a e s e , p o r t a n d o l ’ e c c e l l e n z a e i l k n o w - h o w i t a l i a n i n e l m o n d o p e r c o s t r u i r e u n a m o b i l i t à s e m p r e p i ù i n t e g r a t a , a c c e s s i b i l e e s o s t e n i b i l e . L a m o s t r a a l V i t t o r i a n o r a c c o n t a q u e s t a e v o l u z i o n e , m a s o p r a t t u t t o t e s t i m o n i a l ’ i m p e g n o d i u n G r u p p o c h e g u a r d a a l f u t u r o , c o n t i n u a n d o a e s s e r e m o t o r e d i p r o g r e s s o , i n n o v a z i o n e e c o e s i o n e p e r l ’ i n t e r o P a e s e ” . L ’ e s p o s i z i o n e è a c c o m p a g n a t a d a u n c a t a l o g o e d i t o d a S i l v a n a E d i t o r i a l e , c o n a p p r o f o n d i m e n t o e u n c o m p l e t o a p p a r a t o i l l u s t r a t i v o d i t u t t e l e o p e r e i n m o s t r a , e c o n t e s t i a c u r a d i E d i t h G a b r i e l l i ( d i r e t t r i c e V i v e e c u r a t r i c e d e l l a M o s t r a ) e d e l C o m i t a t o s c i e n t i f i c o f o r m a t o d a l p r o f . F r a n c e s c o B e n i g n o ( S c u o l a N o r m a l e S u p e r i o r e , P i s a ) , d a l p r o f . L o r e n z o C a n o v a ( U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l M o l i s e ) , d a l p r o f . A n d r e a G i u n t i n i ( g i à U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M o d e n a e R e g g i o ) e d a l p r o f . S t e f a n o M a g g i ( U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i S i e n a ) . P e r t u t t a l a d u r a t a d e l l ’ e s p o s i z i o n e i l t e a m d i d a t t i c o d e l V i v e p r o p o n e u n r i c c o p r o g r a m m a d i a t t i v i t à r i v o l t e a b a m b i n i , f a m i g l i e , u t e n t i c o n e s i g e n z e s p e c i f i c h e , s c u o l e d i o g n i o r d i n e e g r a d o .