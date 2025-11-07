R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - È C r o t o n e i l C o m u n e v i n c i t o r e d e l l a p r i m a e d i z i o n e d i ' U n S a c c o i n C o m u n e ' , l a s f i d a d e l r i c i c l o p r o m o s s a i n C a l a b r i a d a C i a l - C o n s o r z i o N a z i o n a l e I m b a l l a g g i A l l u m i n i o , C o r e p l a - C o n s o r z i o N a z i o n a l e p e r l a R a c c o l t a , i l R i c i c l o e i l R e c u p e r o d e g l i I m b a l l a g g i i n P l a s t i c a , e R i c r e a - C o n s o r z i o N a z i o n a l e R i c i c l o e R e c u p e r o I m b a l l a g g i A c c i a i o . I l p r o g e t t o , r e a l i z z a t o c o n i l p a t r o c i n i o d e l l a R e g i o n e C a l a b r i a , h a c o i n v o l t o d a a p r i l e a g i u g n o 2 0 2 5 i c i n q u e c a p o l u o g h i d i p r o v i n c i a - C a t a n z a r o , C o s e n z a , C r o t o n e , R e g g i o C a l a b r i a e V i b o V a l e n t i a - c o n l ’ o b i e t t i v o d i i n c r e m e n t a r e q u a n t i t à e q u a l i t à d e l l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a d e g l i i m b a l l a g g i i n a l l u m i n i o , p l a s t i c a e a c c i a i o . N e l p e r i o d o d i s v o l g i m e n t o d e l l ’ i n i z i a t i v a , C r o t o n e h a r e g i s t r a t o l ’ i n c r e m e n t o p i ù s i g n i f i c a t i v o n e l l a r a c c o l t a c o n g i u n t a d e g l i i m b a l l a g g i m u l t i l e g g e r i , c o n u n + 1 8 % r i s p e t t o a l p e r i o d o p r e c e d e n t e . S u l s e c o n d o g r a d i n o d e l p o d i o s i p o s i z i o n a i l C o m u n e d i C o s e n z a , c h e h a m e s s o a s e g n o u n + 9 % n e l l a r a c c o l t a . G l i a l t r i c a p o l u o g h i h a n n o c o m u n q u e m o s t r a t o u n a b u o n a c o n t i n u i t à r i s p e t t o a i p r o g r e s s i a v v i a t i n e g l i u l t i m i a n n i , c o n f e r m a n d o l ’ e f f i c a c i a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e s t r u t t u r a t a c o n i t r e C o n s o r z i n a z i o n a l i . I l p r e m i o - u n b u o n o d i g i t a l e d a 1 0 m i l a e u r o d e s t i n a t o a l l e s c u o l e d e l C o m u n e p e r l ’ a c q u i s t o d i m a t e r i a l e d i d a t t i c o - è s t a t o c o n s e g n a t o n e l p o m e r i g g i o d i i e r i , 6 n o v e m b r e , a E c o m o n d o , n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o d i p r e m i a z i o n e d e d i c a t o a l p r o g e t t o . " Q u e s t o p r e m i o è p e r n o i u n o s t i m o l o a f a r e s e m p r e m e g l i o . D a q u a n d o s o n o a s s e s s o r a a l l ’ A m b i e n t e d i C r o t o n e h o s c e l t o d i v a l o r i z z a r e l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a , n o n a t t r a v e r s o u n o b b l i g o m a c o n u n c o s t a n t e d i a l o g o c o n i c i t t a d i n i , c h e s i d i m o s t r a n o s e m p r e m o l t o a t t e n t i " , h a d i c h i a r a t o A n g e l a M a r i a D e R e n z o , a s s e s s o r a a l l ’ A m b i e n t e d e l C o m u n e d i C r o t o n e .